Héctor Madrid, gerente general de Viña Tacama, indicó que las transacciones tendieron al alza en el primer semestre por un crecimiento en la venta de vinos (14%), piscos (10) y espumosos (37%), posicionándose en primer lugar las compras del mercado local, seguido de las exportaciones. Así, el aumento de los ingresos estuvo justificado en la captación de nuevos clientes en el sector Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías), fortalecimiento de las ventas institucionales y alianzas estratégicas que han dado buenos resultados y seguirán trabajándose en esta segunda parte del año.

“Por primera vez generamos un acuerdo comercial con Alianza Lima para el lanzamiento de un vino bajo la marca de la blanquiazul. La etiqueta fue aprobada por el club; en tanto, la fórmula, elaboración y distribución la hacemos nosotros. Es como un souvenir que tiene un alcance importante por el nivel de hinchada que tiene el equipo”, señaló el ejecutivo.

Madrid sostuvo que el acuerdo con el club victoriano funcionó bastante bien, a tal punto que las ventas superaron las metas impuestas por la empresa inicialmente. A partir de esta buena experiencia, Tacama viene trabajando en el lanzamiento de un pisco, también con el sello de Alianza Lima.

“Es una estrategia que performa bien y que tiene posibilidades de crecer. De hecho, nos hemos acercado también a otros clubes, pero todavía no llegamos a algo concreto”, sostuvo el representante.

Adicionalmente, la firma también mantiene un convenio con Perú Rail para tener presencia en el tren Vistadome Observatory, donde las cortesías de pisco son botellas pequeñas de la marca.

Desde diciembre, la compañía introdujo en el mercado un vino con la etiqueta de Alianza Lima. (Foto: Difusión)

Reducción de SKUs y lanzamiento de RTD

Actualmente, Tacama tiene como prioridad fortalecer las categorías y productos con mayor potencial, a la vez de prescindir de aquellos con menor rendimiento. “Tenemos más de 50 SKUs y estamos tratando de simplificar el portafolio. Por ello, vamos a descontinuar vinos de la línea Origen, en la cual tenemos cinco tipos y nos quedaremos con cuatro, mientras que en la línea Selección Especial, donde tenemos siete variedades, concluiremos con cinco”, detalló el ejecutivo.

A la par, Tacama este mes realiza la producción de su primer lote de la categoría de bebidas RTD (ready to drink), las cuales ingresarán al mercado local desde el próximo mes como chilcanos de maracuyá y limón, en presentaciones de lata de 355 ml.

“Este proyecto se trabajaba desde febrero último, pues no teníamos participación en el mercado local con esta categoría que mueve varios millones de soles al año. El lanzamiento será en Perú, pero también de cara a realizar exportaciones; estamos mandando muestras, dado que hay muchas expectativas, sobre todo en Estados Unidos, el cual es un destino que consume mucho este tipo de bebidas”, explicó.

Tacama este mes inicia la producción de bebidas RTD. (Foto: Difusión)

Inversión en campos

Madrid adelantó que el próximo año, la firma ejecutará una reconversión de su viñedo de 250 hectáreas en la región Ica. Este proyecto que consiste en una reingeniería de los campos —que datan de aproximadamente 200 años— busca reducir costos de producción de la uva como materia prima.

“Al ser plantaciones antiguas, tenemos cuarteles de hectárea y media o una hectárea que demanda más recursos o mantenimiento para hacer una correcta cosecha. La idea es unir o alinear, de modo que permita un riego parejo, tecnificado, mecanizado, que permita diversas acciones, como el ingreso de un tractor para agilizar labores. Ahora, todavía algunas actividades son manuales”, remarcó el ejecutivo.

En general, el ahorro en costos que la firma proyecta alcanzar con la reconversión del viñedo es de mínimo S/ 2 millones anuales. En torno a la inversión, Madrid afirmó que si bien será un presupuesto importante, todavía está pendiente de definir el valor y periodo de ejecución de la iniciativa.

Claves

Las ventas de Viña Tacama se dividen en 75% mercado local y 25% exportaciones. El 90% de lo enviado es pisco Demonio de los Andes; en tanto, el 10% es vino y espumosos.

Los productos de Tacama se exportan a España, Francia, Alemania, Portugal, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Uruguay, Paraguay, Argentina, China, Japón, entre otros mercados.

LEA TAMBIÉN: Los viñedos del sur y su propuesta enoturista para peruanos y extranjeros