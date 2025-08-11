Tacama está próximo a cerrar un año de crecimiento en ventas locales e internacionales. (Foto: Difusión)
Tacama está próximo a cerrar un año de crecimiento en ventas locales e internacionales. (Foto: Difusión)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Mayumi García
mailMayumi García

El último año viene siendo un periodo muy fructífero e intenso a nivel de ventas y estrategia para Viña Tacama. Tras un aumento en ingresos de 12% en los primeros seis meses del 2025, la peruana proyecta continuar con los dos dígitos de crecimiento al finalizar el año, impulsado por el fortalecimiento de sus canales de distribución, implementación de acuerdos estratégicos, introducción de nuevos productos al mercado, entre otras acciones.

TE PUEDE INTERESAR

La apuesta de Cuatro Rayas por vinos blancos veganos y su futura penetración en regiones
Vinos varietales y blends: la nueva apuesta de los jóvenes de 25 a 40 años
Bodega argentina La Íride tras consolidación de vinos, ¿qué lanzamientos tiene en Perú?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.