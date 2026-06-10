Una exhibición interactiva con inteligencia artificial en Guangzhou. Fotógrafo: Qilai Shen/Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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China se prepara para gastar alrededor de 2 billones de yuanes (US$ 295,000 millones) durante los próximos cinco años en la construcción de centros de datos en todo el país, impulsando la ambición de Pekín de fortalecer el sector nacional de inteligencia artificial y superar a Estados Unidos en una tecnología potencialmente transformadora.

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