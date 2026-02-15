El Pentágono añadió el viernes a Alibaba Group Holding Ltd., BYD Co., Baidu Inc. y TP-Link Technologies Co. a una lista de empresas que ayudan al ejército chino, antes de retirarla minutos después sin dar explicaciones.

La medida sacudió las acciones de las empresas cotizadas afectadas y dejó a los analistas preguntándose cuáles eran las intenciones de la administración Trump. Si la lista se vuelve a publicar, señalaron, sería una demostración de fuerza antes del esperado viaje del presidente Donald Trump a China.

El Pentágono declaró a Bloomberg News que “no tenemos nada que anunciar en este momento”.

Las acciones de Alibaba en EE.UU. cayeron hasta un 5% en las operaciones posteriores al cierre del viernes, mientras que las de Baidu bajaron un 4.5%.

La lista actualizada, aunque se publicó brevemente, también eliminó a dos de los líderes chinos en la producción de chips de memoria, ChangXin Memory Technologies Inc. y Yangtze Memory Technologies Co., en otra medida que desconcertó a los analistas.

Aunque la inclusión en la lista tiene pocas repercusiones legales relevantes, el Pentágono la utiliza cada vez más para restringir la capacidad de las empresas de contratar con el ejército o de recibir financiamiento para investigación.

La designación 1260H también funciona como una advertencia clave para los inversores estadounidenses y se considera ampliamente una señal de alarma que puede preceder a restricciones comerciales más punitivas.

Alibaba afirmó en un comunicado que “no es una empresa militar china ni forma parte de ninguna estrategia de fusión entre el ámbito militar y el civil. Tomaremos todas las medidas legales disponibles contra los intentos de tergiversar nuestra empresa”.

Un portavoz de Baidu señaló en otro comunicado que “rechazamos categóricamente la inclusión de Baidu en la lista”, que “no tiene ninguna base creíble”, y que “la sugerencia de que Baidu es una empresa militar es totalmente infundada y no se ha presentado ninguna prueba que demuestre lo contrario. Somos una empresa que cotiza en bolsa y nuestros productos y servicios están diseñados para uso civil. No dudaremos en utilizar todas las opciones a nuestro alcance para que la empresa sea retirada de la lista”.

La designación de BYD apunta al principal fabricante de vehículos eléctricos de China. (Foto: BYD)

Alibaba y Baidu se encuentran entre los líderes chinos en inteligencia artificial, y su inclusión provocará casi con toda seguridad la ira de Pekín. Después de que Bloomberg informara a comienzos de este año que el Pentágono estaba considerando dar ese paso, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China instó a EE.UU. a “corregir inmediatamente sus acciones erróneas y tomará las medidas necesarias para salvaguardar con firmeza los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas”. La designación de BYD, por su parte, apunta al principal fabricante de vehículos eléctricos de China.

La lista 1260H, publicada por primera vez en 2021, incluye ahora a más de 130 entidades acusadas de colaborar con el ejército chino. Entre los nombres figuran aerolíneas, constructoras, navieras, fabricantes de hardware informático y empresas de comunicaciones.

La medida del Pentágono llega en un momento especialmente tenso en el debate de Washington sobre la política tecnológica hacia China. EE.UU. ha afirmado ahora que tres de los gigantes chinos de la inteligencia artificial —Alibaba, Baidu y Tencent Holdings Ltd.— ayudan al ejército del país asiático.

Al mismo tiempo, el equipo de Trump sopesa si permitir a Nvidia Corp. vender determinados chips de inteligencia artificial a esas empresas y a otras, con el argumento de que permitir a Nvidia competir en China frenará el avance de fabricantes chinos como Huawei Technologies Co.

Los detractores de estas ventas, que aún no han recibido el visto bueno de Washington ni de Pekín, sostienen que terminarán beneficiando al ejército chino, una posibilidad que Nvidia ha descartado.

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, consultado en una audiencia del Senado sobre cómo su agencia garantizaría que eso no ocurra, dijo que el gobierno de EE.UU. ha elaborado condiciones “muy detalladas” que Nvidia debe cumplir. Cuando se le preguntó si confiaba en que China respetaría esas condiciones, Lutnick respondió: “Dejaré esa opinión al presidente”.

Para los optimistas respecto a China, dentro y fuera de la administración, eso no es garantía suficiente. El Ejército Popular de Liberación mantiene profundos vínculos con toda la industria china de IA, por lo que exportar chips de IA a estas empresas, o a cualquier otra firma china del sector, ayudaría al EPL, afirmó Chris McGuire, miembro sénior del Consejo de Relaciones Exteriores y firme defensor de las restricciones a los chips chinos cuando trabajó en las administraciones de Trump y Biden.