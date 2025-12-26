El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma que Xi Jinping entiende las "consecuencias" si China invade Taiwán. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma que Xi Jinping entiende las "consecuencias" si China invade Taiwán. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
The Economist
The Economist

El gran ruido en 2025 ha sido el presidente Donald Trump. Con una avalancha de órdenes ejecutivas, dirigió su fuego a un objetivo tras otro. Con la ayuda de Elon Musk, intentó desmantelar la burocracia federal. En el “Día de la Liberación”, reescribió las reglas del comercio. En todo el mundo impuso la paz y amenazó con la guerra.

TE PUEDE INTERESAR

Café peruano busca ingresar con fuerza al mercado chino tras participar en feria clave
Xiaomi refuerza su expansión en provincias y abre dos tiendas al centro y sur del país
Panamá compite con China como centro de abastecimiento
India alcanza su tercer TLC este año, pero genera desacuerdo en su nuevo socio
China anuncia aranceles temporales de hasta 42.7% para productos lácteos de la UE

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.