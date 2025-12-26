Sin embargo, el gran beneficiario ha sido el presidente Xi Jinping. Este año, China desafió el intento de Trump de usar aranceles para forzar una muestra de sumisión. Al cambiar la situación, Xi reveló cuánto depende realmente Estados Unidos de sus políticas. En esta ronda de la lucha de las superpotencias por la supremacía del siglo XXI, fue una victoria para China.

Este año China demostró su poder industrial absoluto. La participación de China en el valor añadido manufacturero mundial supera un tercio, lo que le da el poder de interrumpir las cadenas de suministro globales de la noche a la mañana. En tecnología verde, las empresas chinas suministran materiales, componentes y productos terminados para el 60-80% de los paneles solares, turbinas eólicas y vehículos eléctricos.

DeepSeek demostró lo que China puede hacer en inteligencia artificial, a pesar de los esfuerzos de Estados Unidos por obstaculizarla. Las farmacéuticas chinas ahora realizan casi tantos ensayos clínicos como sus pares estadounidenses, y los realizan con mayor rapidez. Hace dos décadas, las empresas occidentales invirtieron en China para aprovechar sus productores baratos y su enorme mercado. Hoy construyen laboratorios allí.

En 2025, Xi demostró su disposición a utilizar el dominio de China no solo como fuente de riqueza, sino también de poder. Sus restricciones a las exportaciones de tierras raras son un ejemplo de cómo China puede utilizar la dependencia de otros países como arma. Los hallazgos de este mes del Instituto Australiano de Política Estratégica muestran que China lidera la investigación en 66 de 74 campos, según su participación en artículos científicos clave. Estos incluyen más de dos docenas de áreas, como la visión artificial y la integración de la red eléctrica, donde ejerce un control absoluto.

Lo extraordinario es que Trump le ha hecho el juego a Xi, tanto con sus aranceles en el exterior como con su bola de demolición en casa. Elegir los aranceles bilaterales como una forma de perjudicar a China fue un error. En parte porque las empresas chinas están acostumbradas a duras condiciones y en parte porque China no es una democracia, su economía soporta mejor las dificultades que la estadounidense. Trump podría haber coordinado un cerco comercial a China integrándose más profundamente con los aliados de Estados Unidos. Insensatamente, prefirió distanciarlos con aranceles.

Asimismo, el ataque de Trump a la ciencia obstaculizará la innovación estadounidense. Ha atacado a investigadores, cancelando subvenciones y reteniendo miles de millones de dólares en fondos a instituciones que no le gustan. Presentado como un esfuerzo por eliminar la ineficiencia y la ideología progresista, sus esfuerzos han frenado la financiación para investigaciones vitales. Su hostilidad hacia los científicos extranjeros, especialmente los de origen chino, forma parte de un ataque más general contra la inmigración. Las personas con talento abandonarán Estados Unidos o decidirán no mudarse allí. China ya se ha beneficiado.

El presidente estadounidense Donald Trump (der.) y el presidente chino Xi Jinping (izq.) se reúnen en la Base Aérea de Gimhae, ubicada junto al Aeropuerto Internacional de Gimhae en Busan, el 30 de octubre de 2025. Donald Trump y el líder chino Xi Jinping buscaban una tregua en su encarnizada guerra comercial. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

La pregunta es dónde deja esto a las superpotencias. A corto plazo, la ventaja está sin duda del lado de China. Estados Unidos y sus aliados no pueden despojarla pronto de su control. Si Xi decide asfixiar a Taiwán, Estados Unidos y sus aliados podrían descubrir que las sanciones, destinadas a obligar a China a dar marcha atrás, desencadenarán represalias que causarán más daño del que sus industrias y ciudadanos están dispuestos a soportar. Esto tendría graves implicaciones para la seguridad de Asia Oriental y para el papel de Estados Unidos en el Pacífico occidental.

A largo plazo, el dinamismo de China podría verse frenado por su rígida política. Para entender por qué, consideremos su economía. Los precios de fábrica fueron un 2.2% más bajos en noviembre que el año anterior y han bajado durante 38 meses consecutivos. Los precios de las propiedades en el mercado secundario están más de un 20% por debajo de su máximo y siguen bajando. Aunque el partido se ha comprometido a estimular la demanda interna el próximo año, también redoblará su apuesta por la manufactura estratégica, la misma idea que lo ha sumido en un exceso de capacidad.

Para finales de 2026, esto podría parecer arrogancia. A medida que las provincias y ciudades luchan por pagar su deuda, el estancamiento podría afianzarse aún más, un poco como las décadas perdidas de Japón. La deflación podría empeorar si los países que no están dispuestos a perder sus propias industrias bloquean más exportaciones chinas a bajo precio. Sin embargo, mientras Xi se prepara para comenzar un cuarto mandato en 2027, sus subordinados aparentemente no pueden o no quieren desafiarlo.

En China, cuanto mayor es el error, menos dispuesto está el partido a cambiar de rumbo. En cambio, Estados Unidos tiene el cambio incorporado; de hecho, la inclinación del MAGA por la desregulación y su impaciencia con los efectos asfixiantes de la corrección política de la élite fueron ejemplos de ese principio en acción.

Mientras que China es un estado etnonacionalista donde las personas que no pertenecen a la etnia han luchan por ser aceptadas, Estados Unidos se basa en valores universales que se dirigen a todas las razas y credos. Estos valores han convertido a Estados Unidos en un imán para el talento y han potenciado su influencia global. En el pasado, también han consolidado sus alianzas.

En teoría, todo esto debería ser la base de la renovación. Sin embargo, Trump desprecia los valores universales, considerándolos artimañas explotadas por extranjeros cínicos. La opresión no le sorprende: admira a los gobernantes con mano dura, especialmente cuando también son ricos. Como demostró su reciente Estrategia de Seguridad Nacional, MAGA ve la diversidad étnica y religiosa como una amenaza, no como una fuente de fortaleza. Si Estados Unidos es solo un proyecto etnonacionalista más, como Rusia o China, desperdiciará su mayor ventaja.

¡Que empiecen los cambios!

El próximo verano boreal, Estados Unidos conmemorará el 250.º aniversario de la Declaración de Independencia. Esa debería ser la ocasión para un debate sobre los principios fundacionales de la república. La economía estadounidense sigue siendo la envidia del mundo. Ningún otro lugar puede movilizar ideas y capital a tal escala. Su gente posee enormes reservas de habilidad y espíritu emprendedor.

Idealmente, esto significaría que las esperanzas de renovación brillarían con fuerza. La pregunta es en qué medida la corrupción de la vida pública por parte de Trump, la venganza de su administración hacia los funcionarios públicos y su debilitamiento del Congreso empañarán las perspectivas de Estados Unidos. Xi estará observando.