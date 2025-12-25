Cuando hablamos de importaciones, muchas empresas peruanas piensan de inmediato en Asia, y sin embargo, Paolo Fiori, jefe de Promoción de Importaciones del Centro de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima, señala que existe un país que es una alternativa mucho más cercana y óptima para los importadores: Panamá.

“Panamá es un centro de abastecimiento que todo importador debe considerar”, afirma Fiori.

El especialista de la CCL precisa que Panamá no compite por tamaño, sino por conectividad. Su ubicación estratégica, sus puertos y centros logísticos lo han convertido en un almacén mundial.

Diversas mercancías de Asia, Europa y Norteamérica pasan por Panamá antes de llegar al destino final. “Para un importador peruano, eso significa algo muy simple: Panamá puede ser la forma más rápida y eficiente de traer productos al Perú”, asegura.

En la Zona Libre de Colón -uno de los centros de reexportación más grandes del mundo- se puede encontrar una amplia variedad de productos, precios competitivos y proveedores que reciben compradores de toda América Latina.

Mención especial merece Expocomer, que es la feria comercial más importante de Centro América y que se ha consolidado como un espacio clave para contactar nuevos proveedores de diferentes rubros, como electrónicos, repuestos, prendas de vestir, tecnología, accesorios del hogar, artículos para autos, productos farmacéuticos, entre otros, promete incorporar también proveedores de servicios logísticos y turísticos.

Fiori señala que por estas razones, el Centro de Comercio Exterior de la CCL cuenta con un servicio que puede ayudarte a conocer y aprovechar esas oportunidades.