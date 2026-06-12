Gobierno aprueba préstamo por US$ 26 millones para comercialización de productos agrícolas | Foto: Midagri
Gobierno aprueba préstamo por US$ 26 millones para comercialización de productos agrícolas | Foto: Midagri
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, con el fin de financiar parcialmente el proyecto de inversión de mejoramiento de servicios de comercialización de productos agrícolas para su expendio en mercados Mercagro.

Según lo dispuesto por el gobierno,

La medida establece que la operación de endeudamiento será amortizada en 25 cuotas semestrales consecutivas, de las cuales la primera de ellas vencerá a los 5 años de cumplidas las condiciones previas para el retiro de fondos del préstamo. Asimismo, devengará una tasa de interés variable determinada por el FIDA.

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La norma también autoriza al ministro de Economía y Finanzas (MEF), o a quien este designe, a suscribir el contrato de préstamo en representación de la República del Perú; así como los documentos necesarios para la implementación de la operación.

Finalmente,

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La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo 100-2026-EF, publicado en el boletín de normas legales del diario oficial El Peruano.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo 100-2026-EF, publicado en el boletín de normas legales del diario oficial El Peruano. (Foto: Andina)
La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo 100-2026-EF, publicado en el boletín de normas legales del diario oficial El Peruano. (Foto: Andina)

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