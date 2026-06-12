El Poder Ejecutivo aprobó una operación de endeudamiento externo con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) hasta por US$ 26 millones, con el fin de financiar parcialmente el proyecto de inversión de mejoramiento de servicios de comercialización de productos agrícolas para su expendio en mercados Mercagro.

Según lo dispuesto por el gobierno, el proyecto será ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), a través del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agro Rural).

La medida establece que la operación de endeudamiento será amortizada en 25 cuotas semestrales consecutivas, de las cuales la primera de ellas vencerá a los 5 años de cumplidas las condiciones previas para el retiro de fondos del préstamo. Asimismo, devengará una tasa de interés variable determinada por el FIDA.

La norma también autoriza al ministro de Economía y Finanzas (MEF), o a quien este designe, a suscribir el contrato de préstamo en representación de la República del Perú; así como los documentos necesarios para la implementación de la operación.

Finalmente, se dispuso que el servicio de amortización, intereses y demás gastos derivados del financiamiento será atendido por el MEF con cargo a los recursos presupuestarios asignados al pago del servicio de la deuda pública.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo 100-2026-EF, publicado en el boletín de normas legales del diario oficial El Peruano.