Además de huaicos y lluvias, El Niño también traería sequía en otra zona del país. (Foto: gob.pe)
Además de huaicos y lluvias, El Niño también traería sequía en otra zona del país. (Foto: gob.pe)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Elías García Olano
mailElías García Olano

La combinación de El Niño Costero presente en el Perú desde marzo, más El Niño Global que empieza a causar estragos en Sudamérica, golpean ya diversos cultivos permanentes en nuestro país y son una amenaza creciente no solo para la próxima campaña agrícola 2026-2027 sino también para la actividad pecuaria nacional.

TE PUEDE INTERESAR

El Niño: más de 1,000 intervenciones en ríos y quebradas no tienen presupuesto
Agrocitrus estima caída de hasta 40% en producción de limón Tahití por El Niño
‘El Niño’ fuerte: Alertan posible riesgo de colapso de puentes para acceso a aeropuerto

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.