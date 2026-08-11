Hace poco, el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, reconoció que, si ese fenómeno no estuviera afectando al agro local y a la pesca, este año nuestra economía podría crecer en torno al 4.5%.

Sector agropecuario, a mayo. Fuente: INEI

Sector agropecuario, a mayo. Fuente: INEI

Riesgo muy alto por sequía

Anteriores reportes del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres (Cenepred) alertaban sobre los riesgos que el calor extremo y lluvias intensas que causa El Niño Costero traerían sobre la integridad de pobladores y sus campos de cultivo, sobre todo en regiones costeras del norte y centro del país.

Sin embargo, ahora se suma un nuevo elemento que trae El Niño Global: la sequía, la cual, según estudio del Cenepred, podría impactar negativamente en 1.4 millones de hectáreas (has) de cultivo, en trece regiones del centro y sur del Perú en el verano 2026 - 2027.

El documento, denominado “Estudio de Escenario de Riesgo por Sequias Asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027″, al que tuvo acceso Gestión, refiere que existe un total de 76 distritos en nivel de riesgo “muy alto” de ser afectados por la sequía, en estas regiones:

Apurímac Arequipa Ayacucho Cusco Huancavelica Moquegua Puno Tacna

Esta, advierte el reporte, podría impactar a 204,245 hectáreas de superficie agrícola (170,284 has bajo secano y 33,961 has bajo riego). Pero no es lo único.

También se golpearía más de 3.6 millones de hectáreas de pastizales, así como 415,295 vacunos, 1.4 millones de ovinos y 1.1 millones de alpacas.

Incluso se estima que podría afectar a un total de 672,755 hectáreas de áreas naturales reconocidas por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).

Regiones más susceptibles a ser afectadas por la sequía en el verano 2026-2027. Fuente: CENEPRED

Riesgo alto por sequía

En nivel de riesgo “alto” de sufrir las consecuencias de una posible sequía en el verano entrante, el Cenepred identifica a otros 614 distritos, ubicados en:

Apurímac Arequipa Ayacucho Cusco Huancavelica Huánuco Ica Junín Lima Moquegua Pasco Puno Tacna

En esas localidades, están expuestas al déficit hídrico un total de 1.3 millones de has de superficie agrícola (899,436 has bajo secano y 388,138 has bajo riego), además de diverso tipo de ganado.

Sumando ambos escenarios (riesgo alto y muy alto), la conclusión es que existen 1.4 millones de hectáreas de cultivos en peligro por la escasez de lluvias, además de 12.3 millones de cabezas de ganado, entre vacuno, ovino y de alpacas.

Peligro por huaicos e inundaciones

Según el reporte de sequías de Cenepred, ese documento es complementario a un nuevo escenario de riesgos por lluvias intensas que elaboró dicha entidad, en base al reciente comunicado de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) N°13, en el cual proyecta que El Niño mantendrá una magnitud fuerte, y no descarta que alcance el nivel extraordinario hacia finales de este año.

La citada entidad, adscrita al Ministerio de Defensa, prevé a su vez que, hasta marzo del año que viene, existe un total de 6.3 millones de hectáreas de uso agrícola en riesgo entre alto y muy alto de ser dañadas por movimientos en masa (huaicos) e inundaciones, sobre todo en regiones del norte, oriente y algunas del centro del país.

El mayor peligro para la superficie agrícola lo comprende la posible caída de huaicos (4.7 millones de has), particularmente en:

Piura (340,723 has) San Martín (294,114 has) Junín (202,485 has) Amazonas (133,184 has) Áncash (122,895 has) La Libertad (131,515 ha)

El riesgo muy alto por inundaciones se concentra en su mayor parte en la región Piura (117,365 haa), y en menor medida otros departamentos como La Libertad (34,478 has), Lambayeque (22,163 has), Amazonas (20,704 has), entre otros.

Si se suma los dos mapas de riesgo que ha elaborado Cenepred, la conclusión es que tanto las sequías en regiones del sur del Perú, como los huaicos e inundaciones en el resto del territorio, podrían afectar un total de 7.8 millones de hectáreas de uso agrícola, es decir casi la totalidad de la superficie cultivable.

Vale recordar que la última encuesta de intensiones de siembra de los 23 principales cultivos para la próxima campaña agrícola 2026-2027, abarca a poco más de 2 millones de hectáreas a nivel nacional.

¿Qué cultivos se afectarían más?

Según indicó Stephany Tisnado, especialista de la Dirección de Agrometeorología del Senamhi, a Gestión, hoy El Niño Costero ya tiene un impacto negativo en diversos cultivos que se desarrollan en la franja costera de país, donde se observa una menor tasa de floración debido a las condiciones cálidas que trae esa anomalía.

Citó el caso de cultivos de mandarina y ciruelo donde se afecta la calidad, la coloración y el tamaño de los frutos, a lo que le sumó pronósticos de lluvias con mayor intensidad entre septiembre y octubre, lo que puede favorecer la ocurrencia de plagas y enfermedades.

La especialista observó que, en la sierra sur, el déficit de lluvias previsto -confirmó que es ocasionado por El Niño Global- puede retrasar el inicio de principales cultivos bajo secano como la papa, la quinua, o las habas, entre otros.

Menor rendimiento

Ulises Osorio, experto en agroclimatología, señaló que El Niño, sumado a fuertes vientos en la tropósfera, están afectando en general a todo tipo de cultivo, incluidos los principales como el arroz, los diversos tipos de maíz, o la yuca.

Así, citó como ejemplo que, si normalmente en la costa central se suelen cultivar hasta diez toneladas de maíz por hectárea, ahora se están cosechando solo dos toneladas y, en algunos casos, de mala calidad.

Otros cultivos que se pueden afectar en la zona costera, refirió el experto, van desde el arándano hasta la caña de azúcar, todo lo cual requiere que los productores apliquen sistemas de bioestimulación de tercera generación a los cultivos para que puedan soportar el estrés abiótico y puedan pasar a la etapa de floración.