La producción de limón Tahití en Perú podría caer entre 30% y 40% en la próxima campaña por el impacto de El Niño, según Agrocitrus. (Foto: Minagri)
La producción de limón Tahití en Perú podría caer entre 30% y 40% en la próxima campaña por el impacto de El Niño, según Agrocitrus. (Foto: Minagri)
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Redacción Gestión
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La producción peruana de limón Tahití podría caer entre 30% y 40% en la próxima campaña debido al impacto del , según una proyección revisada de la . La empresa atribuye esta estimación a las altas temperaturas registradas en el norte del país y a la posibilidad de que el persista con una intensidad entre moderada y extrema.

David Maticorena, gerente general de Agrocitrus, señaló que los principales efectos se sentirán durante la siguiente temporada comercial, cuya ventana de exportación está prevista entre diciembre de 2026 y mayo de 2027.

Los limoneros necesitan horas de frío para acumular reservas y lograr una floración adecuada. Cuando no se produce ese frío, la producción comienza a verse afectada”, explicó el ejecutivo a FreshFruitPortal.

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La menor disponibilidad de frío durante el desarrollo del cultivo podría afectar la floración y, posteriormente, el volumen cosechado. A ello se suma el riesgo de , que podría complicar tanto las labores agrícolas como la logística de exportación.

Agrocitrus refuerza manejo y prevención

Ante este escenario, Agrocitrus viene reforzando el trabajo con sus productores asociados, que concentran una parte importante del volumen que comercializa la empresa. Las medidas incluyen un manejo agronómico más intensivo y mejoras en los sistemas de drenaje para enfrentar posibles inundaciones.

La ventaja del limón es que se trata de un cultivo bastante noble. Con un buen manejo agronómico y medidas preventivas, es posible mitigar parte del impacto. Actualmente, monitoreamos constantemente la floración, ya que será decisiva para definir el volumen final de producción”, sostuvo Maticorena.

La agroexportadora peruana Agrocitrus reforzó el manejo agronómico y los sistemas de drenaje ante el riesgo de lluvias superiores a lo normal. (Foto: Archivo)
La agroexportadora peruana Agrocitrus reforzó el manejo agronómico y los sistemas de drenaje ante el riesgo de lluvias superiores a lo normal. (Foto: Archivo)

El riesgo no se limita a la producción en campo. del país podrían dificultar el transporte de la fruta desde las zonas productoras hacia las plantas de empaque y posteriormente a los puertos. Asimismo, el exceso de humedad podría elevar el riesgo de enfermedades que afecten la calidad de la fruta durante el almacenamiento y transporte.

No solo debemos preocuparnos por producir más fruta. También debemos asegurarnos de que llegue en óptimas condiciones a los mercados internacionales. Los procesos posteriores a la cosecha serán mucho más exigentes y requerirán una mayor sofisticación técnica”, afirmó el ejecutivo.

Pese al escenario climático, Agrocitrus señaló que viene trabajando con sus clientes internacionales para asegurar los compromisos de suministro y ha priorizado sus programas comerciales con compradores habituales.

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continúa como su principal mercado para el limón Tahití, mientras que Centroamérica representa aproximadamente el 35% de las exportaciones de la empresa en esta categoría. también se mantiene como un mercado estratégico por su cercanía.

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