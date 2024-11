La crisis hídrica en el norte del Perú ha planteado retos significativos para los productores de limón Tahití. David Maticorena, CEO de Agrocitrus, señaló que la escasez de agua en Piura, agravada por la dependencia de las lluvias en la sierra de esa región y Ecuador, ha impactado en el tamaño de los frutos, lo que es crucial para el mercado estadounidense, donde se demandan limones grandes (calibres 150 a 200, en función de su diámetro).

Otros mercados como Panamá y República Dominicana aceptan calibres menores (230 a 250), lo que ha llevado a la empresa a adoptar un manejo agronómico riguroso para satisfacer los distintos requerimientos y minimizar los descartes.

En detalle, Agrocitrus ha implementado sistemas de riego tecnificado y ha construido reservorios adicionales para asegurar el suministro de agua durante todo el año. “La gestión del agua será crucial en las próximas temporadas, ya que dependemos del embalse de Poechos, que actualmente se encuentra al 61% de su capacidad”, comentó Maticorena.

Para mantenerse competitivo, Agrocitrus ha implementado tecnología avanzada en sus procesos de cosecha y empaque. Con inteligencia artificial, optimizan la recolección de fruta, asegurando que cumpla con los altos estándares de calidad que exigen sus clientes en Estados Unidos y manteniendo el desperdicio por debajo del 2%.

Proyecciones

Actualmente, Agrocitrus exporta el 60% de su producción a Estados Unidos. El resto de los envíos se destina, en su mayoría, a Panamá (20%) y Chile (10%). Aun con el desafío hídrico, la empresa espera un aumento del 50% en las exportaciones este año, impulsada por la creciente demanda en el mercado estadounidense y la posible apertura de mercados en Europa.

La compañía espera alcanzar las 300 hectáreas dedicadas al cultivo el próximo año, contando tanto campos propios como de productores asociados. La empresa está ampliando su capacidad de producción en Piura, zona conocida por la calidad de sus limas debido a las condiciones climáticas favorables que aumentan los niveles de acidez de la fruta y extienden su vida útil.

“En el mercado spot (de entrega y pago inmediato) de Estados Unidos, el precio del limón peruano Tahití actualmente oscila entre US$1 y US$1.10 por kilo, mientras que el limón mexicano cuesta alrededor de US$ 0.5 a US$ 0.7 por kilo, lo que dificulta competir en ciertas temporadas. Sin embargo, en los períodos en que la producción mexicana disminuye, el limón peruano se vuelve más atractivo, alcanzando precios promedio de hasta US$ 1.40 por kilo”, explicó.

Según señaló Marticorena a Fresh Plaza, estos precios permiten a los exportadores peruanos seguir siendo competitivos, especialmente, cuando el producto cumple con las demandas específicas de calidad y tamaño del mercado.

