El Ministerio Público culminó la elaboración del proyecto de nueva Ley Orgánica de la institución, luego de 16 sesiones de trabajo desarrolladas como parte del proceso de actualización normativa y fortalecimiento de sus funciones.

El proceso fue liderado por el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez Villegas, quien dio por concluido el espacio de discusión técnica en el que se revisó y ajustó el contenido del documento que busca modernizar la estructura y el funcionamiento del Ministerio Público .

El documento final ha sido elaborado mediante un proceso colaborativo que contó con la participación de fiscales de todas las jerarquías, miembros de la sociedad civil, la academia y reconocidos juristas durante las sesiones desarrolladas entre diciembre de 2025 y marzo de 2026.

Durante el trabajo de la comisión encargada del proyecto, se evaluaron los 152 artículos que conforman la iniciativa con aspectos vinculados al rol de las fiscalías supremas, fiscalías superiores, actualización del sistema disciplinario, la organización interna, entre otros temas de jerarquías y funcionamiento estructural del Ministerio Público que consolidó un texto técnico y consensuado.

Fiscalía culmina elaboración del proyecto de nueva Ley Orgánica que será presentado al Congreso. Foto: Ministerio Público.

Cabe mencionar que en la última sesión estuvo presente también la fiscal suprema Liz Patricia Benavides Vargas.

De acuerdo con la institución, el proceso estuvo orientado a asegurar que la propuesta normativa responda a las necesidades actuales del sistema de justicia. El documento será remitido al Congreso de la República para su evaluación y eventual aprobación.