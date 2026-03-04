La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de La Convención-Cusco (Segundo Despacho) inició una investigación preliminar a la empresa Transportadoras de Gas del Perú S. A. (TGP) tras la fuga de gas con deflagración ocurrida en una estación de válvulas ubicada en el kilómetro 43 del eje energético del distrito de Megantoni, provincia de La Convención, en Cusco.

Detalló que las indagaciones abarcan los delitos de contaminación ambiental y atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

“Conforme a ley, el despacho fiscal efectúa la constatación en el lugar de los hechos, en el asentamiento rural Saringabeni, y dispuso que se efectúe diligencias urgentes con apoyo de personal policial de la comisaría de Megantoni, a fin de esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades penales”, señaló la Fiscalía a través de las redes sociales.

El martes, el fiscal provincial Óscar Santiago Benavides Luna, con competencia en materia ambiental, se dirigió durante la madrugada a la zona del incidente para constatar in situ las circunstancias del hecho, condiciones de la rotura de un ducto y verificar los posibles impactos al ecosistema a través de la evaluación de la calidad del aire, flora, fauna y suelo circundantes.

Las diligencias fiscales, explicaron buscan determinar las causas del incidente, identificar posibles responsabilidades y disponer las medidas necesarias, conforme a las atribuciones constitucionales del Ministerio Público en la defensa de la legalidad y del medio ambiente.

Asimismo, la intervención se desarrolla junto con la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), a fin de garantizar una actuación técnica, objetiva y oportuna frente a cualquier posible afectación ambiental derivada de este suceso.