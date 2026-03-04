Las indagaciones de la Fiscalía abarcan los delitos de contaminación ambiental y atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Foto: Osinerming
Las indagaciones de la Fiscalía abarcan los delitos de contaminación ambiental y atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Foto: Osinerming
La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de La Convención-Cusco (Segundo Despacho) inició una investigación preliminar a la empresa Transportadoras de Gas del Perú S. A. (TGP)

Detalló que las indagaciones abarcan los delitos de contaminación ambiental y atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

“Conforme a ley, el despacho fiscal efectúa la constatación en el lugar de los hechos, en el asentamiento rural Saringabeni, y dispuso que se efectúe diligencias urgentes con apoyo de personal policial de la comisaría de Megantoni, a fin de esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades penales”, señaló la Fiscalía a través de las redes sociales.

El martes, el fiscal provincial Óscar Santiago Benavides Luna, con competencia en materia ambiental, se dirigió durante la madrugada a la zona del incidente para constatar in situ las circunstancias del hecho, condiciones de la rotura de un ducto y verificar los posibles impactos al ecosistema a través de la evaluación de la calidad del aire, flora, fauna y suelo circundantes.

El fiscal provincial Óscar Santiago Benavides Luna, con competencia en materia ambiental, se dirigió durante la madrugada a la zona del incidente para constatar in situ las circunstancias del hecho. Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
Las diligencias fiscales, explicaron buscan determinar las causas del incidente, identificar posibles responsabilidades y disponer las medidas necesarias, conforme a las atribuciones constitucionales del Ministerio Público en la defensa de la legalidad y del medio ambiente.

Asimismo, la intervención se desarrolla junto con la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), a fin de garantizar una actuación técnica, objetiva y oportuna frente a cualquier posible afectación ambiental derivada de este suceso.

