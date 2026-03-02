Luego de la deflagración registrada el 1 de marzo en la estación de válvulas ubicada en el kilómetro KP 43, en el distrito de Megantoni (Cusco), comunicada por Transportadora de Gas del Perú (TGP), Osinergmin se manifestó para dar garantías de supervisión.

La entidad destacó que, tras que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) declarara en emergencia y activara el mecanismo de racionamiento para la asignación del volumen de gas natural al mercado interno, darán seguimiento para asegurar que sea correctamente distribuido.

“Osinergmin continuará ejerciendo sus funciones de supervisión y fiscalización durante toda la vigencia de la emergencia, asegurando el estricto cumplimiento del mecanismo de racionamiento y manteniendo informada a la ciudadanía sobre la evolución de esta contingencia hasta el restablecimiento total del transporte de gas natural”, indicaron en un comunicado.

El organismo regulador también recordó que la emergencia estará activa durante el periodo de emergencia comprendido del 1 al 14 de marzo de 2026. En base a la Resolución Directoral N°020-2026-MINEM/DGH, Osinergmin recordó que el volumen disponible de gas natural en las tuberías se asigne prioritariamente al suministro en hogares y comercios y establecimientos de GNV que abastecen a medios de transporte público.

“Osinergmin también ha verificado que las centrales termoeléctricas que operan con gas natural de Camisea, han sido reemplazadas temporalmente por centrales de respaldo que operan con diésel (reserva fría, Nodo Energético y unidades de generación dual), medida que permite preservar la continuidad del servicio eléctrico a nivel nacional”, recalcaron.

En ese sentido, Osinergmin reiteró que verificararán que la asignación y distribución del gas natural disponible se efectúe conforme a los criterios establecidos por el Minem.