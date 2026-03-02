Minem reporta que se detectó fuga de gas natural en una de las estaciones que comprende el Gasoducto de Camisea. (Difusión)
El Ministerio de Energía y Minas (Minem) alertó de la detección de una fuga de gas natural acompañada de una deflagración en una de las estaciones que comprende el Gasoducto de Camisea, ante lo cual -a cargo de su operación- suspendió las actividades de transporte de ese combustible.

Mediante un comunicado, el sector detalló que la fuga se detectó en la Estación de Válvulas ubicada en el kilómetro 43 (KP 43) del eje energético ubicado en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención, en Cusco.

Ante esa situación, refirió que se activaron de manera inmediata los protocolos establecidos en el Sistema Nacional de Riesgo de Desastres (Sinagerd).

Cierran transporte de gas e insumo para GLP

El Minem refirió que TGP activó su plan de respuesta de emergencia, procediendo al cierre inmediato de válvulas y al aislamiento del tramo comprometido.

Además, se dispuso la suspensión temporal del transporte de líquidos de gas natural (LGN) y la interrupción de la inyección de gas natural (GN) en el punto de recepción del Sistema de Transporte, como medida preventiva.

Vale recordar que los líquidos de gas son empleados por la empresa Pluspetrol, operador del Consorcio Camisea, para la

Equipos técnicos especializados se encuentran desplegados en la zona realizando labores de aseguramiento, evaluación y verificación permanente, a fin de prevenir cualquier nueva eventualidad, según el ministerio. Remarcó que "la situación se mantiene controlada y bajo monitoreo continuo".

Debido al incidente se cortó el suministro de líquidos de gas natural, que son usados para la producción nacional de GLP (Imagen: Andina)
Declaratoria de emergencia

Esta situación ha dispuesto la articulación inmediata con el sector salud y las autoridades territoriales competentes para atender oportunamente cualquier posible afectación a la población.

N°004-2026-MINEM/VMH) En concreto, se declaró en emergencia hasta al 14 de marzo el suministro de gas natural a través del Sistema de Producción, Transporte de Hidrocarburos por Ductos y Distribución de Gas Natural por Red de Ductos.

Esa medida, explicó el comunicado del Minem, permite adoptar acciones extraordinarias para asegurar la continuidad del abastecimiento energético, priorizando el suministro del gas para uso residencial y servicios esenciales a fin de evitar desabastecimientos y garantizar la estabilidad del sistema, mientras se evalúan las acciones correctivas.

Remarcó que la prioridad es salvaguardar la seguridad de la población del distrito de Megantoni, proteger a las comunidades y garantizar la continuidad operativa segura del suministro de recursos energéticos.

Tras incidente, se dispuso que uso del gas natural tendrá como prioridad el consumo residencial Foto Victor Idrogo
Cálidda: racionan uso del gas natural

La empresa Cálidda emitió un comunicado en el que recuerda que el Minem emitió la resolución viceministerial mencionada anteriormente para que TGP ejecute con la mayor celeridad los trabajos técnicos para la pronta superación de esta contingencia.

Asimismo, indicó que, de acuerdo con la resolución directoral N°020-2026-MINEM/DGH, se ha establecido un mecanismo de racionamiento para el despacho de gas natural.

Ese racionamiento, detalla, comprende el despacho priorizando solo el suministro a los consumidores residenciales y comerciales, así como el transporte público masivo de pasajeros cuyo único combustible de uso es el GNV.

Menciona que no están incluidos en esa priorización los vehículos de carga, vehículos livianos como taxis, coaster, mototaxis, entre otros.

Ante esta situación de emergencia ocurrida en el transporte de gas natural, el uso de GNV no tendrá como prioridad su uso en taxis . (Foto: Difusión)
Si bien la causa de la interrupción no está atribuida a la operación de Cálidda, esa empresa informa que está trabajando de manera ininterrumpida y en estrecha coordinación con TGP y con las autoridades competentes para mitigar el impacto de esta situación.

“Teniendo en cuenta lo ocurrido, resulta fundamental contar con la colaboración de nuestros clientes residenciales y comerciales, promoviendo un uso responsable y moderado del gas natural y procurando mantener sus consumos dentro de los niveles habituales, a fin de contribuir a la estabilidad del sistema de distribución de gas natural mientras TGP culmina los trabajos correspondientes”, refiere la empresa.

En cuanto a los grandes clientes —estaciones GNV, consumidores industriales (regulados e independientes) y empresas generadoras— indicó que se vienen realizando coordinaciones y comunicaciones directas para la gestión correspondiente, priorizando en todo momento la seguridad del sistema y la continuidad del suministro esencial.

