La firma estadounidense EIG, a través de sus vehículos de inversión administrados, adquirió una participación accionaria del 49,87% en Transportadora de Gas del Perú SA (TgP) de CPP Investments, organización de gestión de inversiones que administra los recursos del plan de pensiones de Canadá.

“Nos complace completar esta transacción y dar el siguiente paso en nuestra colaboración con TgP. Nuestra prioridad es apoyar la excelencia operativa y la estabilidad a largo plazo de TgP, generando valor para nuestros clientes y accionistas en todo Perú”, señaló Matt Hartman, Director Global de Infraestructura de EIG.

En agosto de este año, CPP Investments anunció que llegó a un acuerdo definitivo para vender su participación en TGP a EIG, firma internacional especializada en energía e infraestructura. Hasta esta operación, el accionariado de TGP estaba compuesto por CPP Investments de Canadá (49.87%), Sonatrach de Argelia (21.18%) y Enagás de España (18%) .

Como se recuerda, CPP Investments ingresó al accionariado de TGP en 2013 y, entre 2014 y 2017, incrementó su participación hasta alcanzar el 49.87%, con una inversión acumulada de US$ 1,400 millones.

TGP es el consorcio responsable de operar el sistema de transporte por ductos y líquidos de gas natural provenientes de Camisea (Cusco), uno de los proyectos energéticos más relevantes del país. Además, su infraestructura suministra cerca del 40% de la generación eléctrica del Perú.

¿Quién es el comprador?

EIG es un inversor institucional presente en los sectores globales de energía e infraestructura, con US$ 24,300 millones en activos bajo gestión al 30 de septiembre de 2025.

La compañía se especializa en inversiones privadas en energía e infraestructura energética a nivel mundial y, durante sus 43 años de historia, ha comprometido más de US$ 51,700 millones en el sector energético a través de 421 proyectos o empresas en 44 países de seis continentes.

Entre sus clientes figuran algunos de los principales planes de pensiones, compañías de seguros, fondos de dotación, fundaciones y fondos soberanos de inversión de Estados Unidos, Asia y Europa. EIG tiene su sede en Washington.