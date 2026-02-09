Sin embargo, aunque en este periodo del año la cotización internacional del GLP suele marcar una tendencia alcista que tiende a durar hasta marzo, hay factores externos e internos que, por el contrario, apuntan ahora a frenar los incrementos en el precio en el mercado global. También se aplicarían en nuestro país.

En el frente externo, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) indicó, en un reporte a fines de enero, que el precio del GLP en el mercado de referencia de Mont Belvieu (EE.UU.), que empezaba a repuntar, retrocedió.

¿Por qué se frenó el alza?

El regulador explicó que el precio dejó de subir ante niveles de consumo menos optimistas a lo esperado y que, incluso, ahora -que su paridad de importación se ubica en S/1.70 por kilo- se encontraba un 30.3% menos que hace un año atrás.

El precio marcador internacional del GLP, Mont Belvieu, retrocedió en el alza que venía registrando. Fuente: Osinergmin

Pese a ello, Petroperú mantuvo una tendencia alcista en su listado de precios al por mayor de ese producto, fijándolo el último martes 27 de enero en S/ 2.37 por kilo, frente a su anterior precio de S/ 32.47 por kilo del 20 del mismo mes.

Según el Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios (Opecu), tal variación impacta en el precio del gas propano (GLP) envasado, a razón de S/ 0.50 por cada balón de 10 kilos.

Pero, por otro lado, Pluspetrol, el principal productor de GLP en el Perú, según el ente regulador, mantenía un precio mayorista en torno a S/ 1.58 por kilo, es decir, menor que la referencia internacional (S/1.70) y hasta 49.64% más bajo que la petrolera estatal.

La previsión de envasadoras

Consultado sobre el tema Gestión, Jován Pastor Portocarrero, presidente de la Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL), descartó que el aumento de la demanda de GLP en el mundo genere una tendencia al alza en su precio.

Por el contrario, refirió que su proyección, para el 2026, es que el precio marcador internacional (Mont Belvieu) para ese derivado seguirá a la baja, sustentada en dos factores. El primero es que China ha desacelerado su demanda.

Jován Pastor, presidente de la Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL), explica las proyecciones de ese gremio respecto al precio del GLP para este año

El segundo factor es que Estados Unidos -que abastece con la mitad del GLP que consume el mundo-, está produciendo un 15% más de lo que requiere el mercado, en su objetivo de bajar los precios del crudo y del gas y afectar la competencia de países como Irán, Irak, Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Kuwait.

La tendencia a la baja se podría mantener, estima Pastor, a menos que los mercados asiáticos -que han hecho acuerdos de compra con los proveedores de Oriente Medio antes citados- decidan nuevamente comprarle gas a Estados Unidos.

¿Cambio en referente local de precios?

Además, en el frente interno, el experto señala que, si bien hasta ahora Petroperú era usado como referente para fijar el precio local mayorista de combustibles, entre ellos del GLP, ahora su oferta de ese gas se circunscribe solo a la zona de Talara (Piura). De hecho, ya no está publicando sus precios de ese derivado puesto en el Callao porque no tiene más gas.

En tal sentido, el presidente de la SPGL (gremio que agrupa a las principales empresas envasadoras, distribuidoras y comercializadoras de gas) cree que Petroperú ya no seguiría siendo el referente de precios del GLP para el mercado local, sino que lo será Pluspetrol, cuyo precio mayorista es el que más se acerca a la paridad de importación de ese producto.

No obstante, el problema para el mercado local, según indicó, es que mientras la demanda nacional de ese gas ha venido creciendo a una tasa promedio interanual del 6% en los últimos años, su producción local sigue declinando.

¿Por qué cae la producción local?

Esto, comenta, responde a que los pozos de Camisea de donde se extraen los líquidos de gas natural (usados para producir GLP) se están secando, lo cual lleva a que el Perú deberá depender cada vez más de las importaciones de ese derivado.

“Si es que no hay cambios estructurales en la visión del Estado de promover la producción, explotación de yacimientos de petróleo y gas natural y, por consiguiente, de GLP, que es un subproducto de ese gas, vamos a tener que importar (más)”, aseveró el experto.

En un escenario donde seamos netos importadores de GLP, refirió que evidentemente los costos logísticos, fletes y seguros de transporte marítimo desde los lugares de origen hacia el Perú van a afectar el precio del producto en el país.

Propuesta de la SPGL

En esa línea, Pastor refirió que la SPGL presentó una propuesta al Gobierno para que mejore la focalización del subsidio aplicado al GLP y se corrija la aplicación del vale FISE, que subsidia la compra de gas propano de uso doméstico, con un descuento de S/ 20 por balón de 10 kilos.

Explicó que el planteamiento de ese gremio es que tal descuento ya no sea nominal, por el valor antes indicado, sino porcentual, de forma que alcance hasta un 40% del valor del balón, dependiendo del lugar donde se distribuye.

Detalló que no es lo mismo recibir un subsidio de S/ 20 para un consumidor vulnerable de La Libertad, que para uno de Apurímac u otro ubicado en la Amazonía, debido a las diferencias en los costos logísticos que elevan el precio final de un balón de gas.