Donald Trump defendió el control estadounidense de las ventas petroleras de Venezuela para evitar que sus rivales estratégicos consoliden influencia energética en la región. Foto: SAUL LOEB / AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirigió este viernes a sus similares de Rusia y China,

Durante una reunión con directivos de las petroleras preocupadas por —entre estas, Chevron, Exxon, Repsol y Eni—.

Asimismo, pero se mostró dispuesto a negociar con las potencias rivales.

“Estamos abiertos a hacer negocios. China puede comprarnos todo el petróleo que quiera, allí (en Venezuela) o en Estados Unidos. Rusia puede obtener de nosotros todo el petróleo que necesiten”, dijo el republicano.

A su criterio, de no haber efectuado, “China y Rusia también habrían entrado allí”.

Con las mayores reservas de petróleo del planeta, Venezuela vuelve a ocupar un lugar clave en la ecuación energética estadounidense.

Más que una “simple renovación”, el presidente Trump espera que las empresas petroleras construyan nuevas instalaciones y “eliminen la vieja chatarra que ha estado allí durante tantos años”.

“Van a estar (las petroleras) allí mucho tiempo. Si llegamos a un acuerdo, si cerramos un trato, van a estar allí mucho tiempo”, aclaró.

Vale acotar que : 303,000 millones de barriles, superando incluso a Arabia Saudita (267,000 millones) e Irán (209,000 millones), en datos al 2023 de la OPEC.

Con información de EFE

