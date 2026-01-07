La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) confirmó este miércoles que está en un proceso de negociación con Estados Unidos para la venta de “volúmenes” de crudo, luego de que el presidente Donald Trump asegurara que el Ejecutivo de Caracas está dispuesto a entregarles de 30 a 50 millones de barriles de petróleo.

“Este proceso se desarrolla bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales como Chevron, y está basado en una transacción estrictamente comercial, con criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes”, señaló PDVSA en un comunicado publicado en las redes sociales.

La estatal ratificó su compromiso de seguir “construyendo alianzas” que impulsen el desarrollo nacional en favor de los ciudadanos venezolanos y que contribuyan “a la estabilidad energética global”.

El martes, Trump aseguró que el Gobierno de Venezuela, dirigido ahora por la presidenta encargada Delcy Rodríguez tras la captura del mandatario Nicolás Maduro por parte de tropas estadounidenses durante una operación en suelo venezolano, está dispuesto a entregarles de 30 a 50 millones de barriles de petróleo que será vendido en el mercado del país norteamericano.

El mandatario calificó en una publicación de Truth Social los millones de barriles como “petroleo de alta calidad y autorizados en los Estados Unidos”.

Trump agregó que él será el encargado de controlar el dinero de la venta del petroleo en el mercado local “para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos”.

Este miércoles, la Casa Blanca puntualizó que el crudo que Caracas acordó transferir a Washington para su comercialización incluye petróleo “sancionado” y “a bordo de buques” y añadió que el Gobierno encargado de Rodríguez “ha accedido a liberar” esos hidrocarburos.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que el pacto “trata del petróleo sancionado almacenado en barriles y buques debido al efectivo bloqueo impuesto por Estados Unidos” a Venezuela, como parte de las presiones a Maduro.

Las declaraciones de la portavoz de la Administración republicana llegan horas después de que Washington capturara otros dos petroleros sancionados ligados a Venezuela, uno de ellos cargando lo que se cree que pueden ser unos 2 millones de barriles de crudo en el Caribe, según estimaciones de expertos.

Además, el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, dijo este miércoles que su Gobierno controlará la venta de petróleo venezolano por tiempo “indefinido”.

El funcionario adelantó, en una rueda de prensa, que Washington permitirá la venta de crudo de Venezuela a las refinerías estadounidenses y alrededor del mundo, pero indicó que “esas ventas las hará el Gobierno de EE.UU. y se depositarán en cuentas controladas por el Gobierno de EE.UU”.

Elaborado con información de EFE