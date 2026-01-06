El Departamento de Justicia de Estados Unidos retiró la afirmación de que el Cártel de los Soles es un grupo real, de acuerdo con The New York Times.

Desde que llegó al poder, Donald Trump afirmó abiertamente que Nicolás Maduro encabezaba la organización narcoterrorista Cártel de los Soles, la cual se encargaba de suministrar drogas ilegales a Estados Unidos.

En su afán por ponerle fin a este problema, se realizaron diversos ataques a lanchas en el mar caribeño y el punto más crítico se produjo hace poco con la captura del dictador chavista en Caracas.

No obstante, el Departamento de Justicia se retractó de esta afirmación dudosa, y ya no consideran que sea una organización criminal real similar a un cártel jerárquico.

Según documentos judiciales —prosigue el NY Times— Estados Unidos ya no los ve como un grupo formal o unificado.

No obstante, la justicia norteamericana sigue acusando a Nicolás Maduro de conspirar para el narcotráfico, pero ya no bajo el supuesto vínculo a una organización criminal real.

Se trataría, entonces, de un sistema “clientelar” y de una cultura de corrupción que se financia con dinero del narcotráfico.

Nicolás Maduro compareció por primera vez ante un tribunal federal en Nueva York, donde se declaró inocente de cargos por narcotráfico y armas. (Foto: Elizabeth Williams vía AP)

“Fluyen a funcionarios civiles, militares y de inteligencia corruptos, que operan en un sistema de clientelismo dirigido por aquellos en la cima, conocido como el Cártel de los Soles, una referencia a la insignia del sol fijada a los uniformes de los oficiales militares venezolanos de alto rango”, reza la acusación recogida por el NY Times.

Vale recordar que Perú y Argentina han declarado al Cártel de los Soles como organización terrorista, similar a naciones vecinas como Ecuador, Paraguay y República Dominicana.

Con información de New York Times y La Tercera