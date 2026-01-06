Venezuela se asienta sobre algunos de los mayores yacimientos de oro del hemisferio occidental, pero la administración de Maduro tuvo dificultades para desarrollarlos.
Gold Reserve Ltd. pasó años enfrentada al gobierno de Nicolás Maduro por dos yacimientos de oro incautados por Venezuela. Ahora, tras la captura del líder del país por Estados Unidos el sábado, la pequeña minera ve un camino para recuperar esos codiciados activos.

