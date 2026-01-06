La empresa operaba dos depósitos de oro y cobre —Brisas y Siembra Minera— antes de que fueran incautados por el gobierno de Venezuela en los años 2000 y 2010. El yacimiento Brisas, confiscado bajo el régimen de Hugo Chávez, contiene unos 10 millones de onzas de lingotes, valoradas en unos US$ 44,400 millones según el precio del oro del lunes.

Paul Rivett, vicepresidente de la empresa, dijo que recibió numerosas llamadas de compañías mineras durante el fin de semana que manifestaron interés en los depósitos. Rivett afirmó que ya explora acuerdos que podrían ayudar a desarrollarlos bajo un nuevo gobierno venezolano.

“Vamos a hacer algún tipo de transacción, ya sea que implique una inversión en nosotros o una asociación”, dijo en una entrevista el lunes. “Por suerte hemos podido retener a todos los profesionales mineros y geólogos que encontraron este yacimiento y lo probaron hace años, pero todos se acercan a los 70 años de edad. Lo que necesitamos ahora es experiencia operativa”.

Los primeros movimientos de la empresa muestran cómo mineras e inversores en recursos ya están sondeando la rica frontera mineral de Venezuela tras un giro dramático en el panorama político del país durante el fin de semana.

Venezuela se asienta sobre algunos de los mayores yacimientos de oro del hemisferio occidental, pero la administración de Maduro tuvo dificultades para desarrollarlos. La mayoría de las minas operativas del país están dominadas por cárteles criminales y firmas chinas. Los dos antiguos proyectos de Gold Reserve están actualmente gestionados por el Cartel de los Soles —una organización quye Estados Unidos califica de narcoterrorista— que utiliza tecnología china, según la empresa.

Las acciones de la compañía se dispararon el lunes un 103% en Toronto.

La empresa es una de dos mineras norteamericanas que presentaron demandas de arbitraje contra Venezuela tras la incautación de sus activos. La otra firma, Rusoro Mining, dijo el lunes que sus probabilidades de cobrar más de US$ 2,000 millones en compensación del gobierno venezolano han mejorado, tras la destitución de Maduro por Estados Unidos.

Más allá de la deteriorada infraestructura petrolera de Venezuela —que la administración Trump se comprometió a reconstruir— la Casa Blanca ha destacado el acceso del país a minerales.

“Tienen una gran historia minera que se oxidó”, dijo el secretario de Comercio, Howard Lutnick, a periodistas el domingo. “Hubo un tiempo en que fue una de las grandes economías y culturas del mundo, y fue destruida, y ahora el presidente Trump va a arreglarlo y devolverlo”.

El cambio de régimen también reavivó las esperanzas de Gold Reserve de lograr la liberación de su asesor legal, José Ignacio Moreno Suárez, encarcelado en 2023 en medio de la disputa arbitral.

“Tenemos a un colega que sigue preso, que duerme sobre concreto, que tiene los dedos rotos, moretones por todo el cuerpo”, dijo Rivett. “Esto es real. Son personas realmente malas”.