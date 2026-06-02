Lo anterior representa un aumento de 2.2% respecto de marzo del año pasado.

Durante todo el año pasado, además, el sector asegurador peruano asumió cerca de S/ 9,500 millones en atención de siniestros, entre coberturas por emergencias médicas, fallecimientos, accidentes y pérdidas patrimoniales, según el gremio.

El bajo crecimiento en el valor total de las indemnizaciones obedece a que no se afrontaron eventos catastróficos en el país de una magnitud que pudieran afectar la siniestralidad, principalmente aquella vinculada a las pólizas de riesgos generales -que protegen el patrimonio o los bienes frente a daños o pérdidas-, refirió a Gestión Yang Chang, docente de la Universidad de Piura.

En tal sentido, el analista no descarta que la siniestralidad se eleve en los próximos meses por factores climáticos.

“Normalmente, si no hay un evento climático importante o algún evento externo grande, los siniestros no crecen mucho, y van a la par con el incremento de las primas. Es poco (una variación en el valor de los siniestros de) 2%”, sostuvo.

“Millones de personas y pequeñas empresas siguen expuestas a riesgos sin contar con un respaldo asegurador adecuado. Esa es una brecha que como sector necesitamos cerrar”, advirtió Eduardo Morón, presidente de Apeseg.

Si no hay algún evento grande, los siniestros pagados por las aseguradoras no crecen mucho. (Imagen: Andina)

El índice de siniestralidad directa anualizada del sector cerró el primer trimestre del 2026 en 40.2 %, mientras que la siniestralidad retenida anualizada fue de 40.6 %. Con relación al cierre de 2025, ambos indicadores subieron, según Apeseg, “ligeramente” (los valores fueron de 39.4% y 39.3%, respectivamente, al finalizar el año pasado).

Primas

A nivel del sistema, las primas de seguros netas anualizadas ascendieron a S/ 24,520 millones, cifra que denota un avance de 8.8% respecto de marzo del 2025 (S/ 22,535 millones).

Expresadas en soles, las primas anualizadas de los ramos de accidentes y enfermedades y seguros de vida cerraron el primer trimestre del 2026 con un crecimiento anual, mientras que los ramos de riesgos generales y seguros del sistema previsional privado reportaron una disminución.

“Queremos que el seguro deje de percibirse como un producto lejano o inaccesible y sea entendido como una herramienta de protección”, añadió Morón.

Alcance

Se calcula que la densidad del mercado de seguros (prima anual per cápita) se ubicó alrededor de los US$ 203 al cierre del primer trimestre, nivel ligeramente inferior al registrado a fin del 2025 (US$ 207 por habitante), según Apeseg.

Evolución de la siniestralidad en los últimos 20 años.

SOBRE EL AUTOR Guillermo Westreicher Herrera Economista con trayectoria en periodismo y medios digitales.

Siniestralidad. Se mantuvo casi estable al presentarse perturbaciones climáticas aisladas.