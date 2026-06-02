Siniestralidad. Se mantuvo casi estable al presentarse perturbaciones climáticas aisladas.. (Foto: Andina)
Siniestralidad. Se mantuvo casi estable al presentarse perturbaciones climáticas aisladas.. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

El monto de los siniestros pagados por las aseguradoras a nivel local registró a marzo del 2026 un valor acumulado en los últimos doce meses de S/ 9,849 millones, según Apeseg, ¿cómo puede leerse esa cifra?

TE PUEDE INTERESAR

Rentas particulares acortan plazos: ¿ya no apuntan a la jubilación?
Utilidades de compañías de seguros ahora se contraen, ¿qué las frena?
SOAT: Clave en un país de pistas peligrosas, ¿cuánto bajó su costo en 24 años?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.