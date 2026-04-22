Pacífico Seguros ofrece seguros para pasajes terrestres. (Foto:GEC)
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Guillermo Westreicher Herrera
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En el mercado asegurador, existe un tipo particular de pólizas que se caracterizan porque son ofrecidas o “embebidas” como parte del proceso de venta de otro producto, ¿cuál es su atractivo?

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