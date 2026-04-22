Hay seguros de viaje en los que el cliente recibe la opción de adquirir la cobertura al momento que compra un pasaje aéreo, detalló a Gestión María José Alfaro, gerente de embebidos e innovación de Pacífico Seguros.

El mercado de las pólizas embebidas es aún incipiente. La ejecutiva refirió que no representan ni el 1% del portafolio de la compañía. Sin embargo, también prevé que en el 2026 las primas alcanzarán una tasa de crecimiento de alrededor de dos dígitos frente al año previo.

En este rubro, Pacífico Seguros se decanta por productos vinculados principalmente al comercio electrónico, viajes (hoteles y aerolíneas) y movilidad.

El mercado de las pólizas embebidas es aún incipiente. (Foto: iStock)

Cartera

“Tenemos que desarrollar nuevos canales de distribución y que nos acerquen a las personas que antes quizás no consideraron comprar seguros. Y para ello debemos crear productos muy simples, que sean fáciles de entender y, sobre todo, fáciles de usar al momento de querer declarar un siniestro”, expresó.

En tal sentido, aseguró que la empresa está diseñando productos más rápidos y sencillos de contratar.

Alfaro comentó que la firma cuenta con una cartera de más de 12 productos embebidos, por ejemplo, seguros en alianza con Ticketmaster, que se adquieren junto con entradas a eventos. La cobertura consiste en la devolución del 100% del costo del ticket en caso el cliente no lo haya podido utilizar, siempre que se cumplan ciertas circunstancias específicas.

Plataformas

Asimismo, la aseguradora ofrece un seguro de viajes con la plataforma Redbus y la semana pasada lanzó un producto similar con Kupos, web donde se puede comprar pasajes terrestres.

La gerente explicó que este producto cuesta entre S/ 3 y S/ 5 y que el precio depende de la duración del viaje. La cobertura, en este caso, permite devolver el precio del ticket si la persona no puede viajar por una emergencia médica o accidente, así como una indemnización –hasta cierto monto– si el pasajero sufre el robo de su maleta.

“Es una categoría que nos interesa continuar expandiendo”, añadió la ejecutiva.

Así, este año Pacífico Seguros proyecta incorporar a su cartera 14 productos embebidos.

Pacífico Seguros ofrece pólizas para viajes terrestres. Foto: GEC.

Tendencia

“Creemos que hay muchísimo potencial, sobre todo en la parte de comercio electrónico, retail, las transacciones que las personas realizan en su día a día. Ahí es donde más vemos que podemos sumar valor”, mencionó Alfaro sobre futuros lanzamientos.

“En esos tres espacios es donde queremos jugar: comercio electrónico, viajes y movilidad”, recalcó.

Además, aseveró que en el Perú y el mundo la tendencia de distribuir seguros de forma “embebida” está ganando terreno porque abre las puertas a un cliente al que antes las aseguradoras no podían llegar, siendo de bajo costo y de corto plazo.

Cerca de transacciones

“El concepto (de seguro embebido) no es nuevo, por ejemplo, de un seguro amarrado a un crédito. Pero, esta posibilidad de llegar a muchos más canales retail y de estar mucho más cerca de la transacción del día a día de la persona de a pie es el potencial que ahora se está desbloqueando”, señaló María José Alfaro, de Pacífico Seguros.

De ese modo, enfatizó que el mayor dinamismo de los productos embebidos ha venido de la mano del uso más extendido de las plataformas de comercio electrónico.