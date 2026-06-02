Sicurezza evalúa abrir su primer local puerta a calle en Lima. (Foto: Sicurezza)
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Dax Canchari Reyes
mailDax Canchari Reyes

Sicurezza —nacida con el objetivo de ofrecer comodidad a las mujeres a través de diseños sin costura— busca seguir innovando y expandir su oferta con el retorno y desarrollo de nuevas categorías. Tras registrar un crecimiento de dos dígitos en el primer trimestre, su fundadora Ileana Tapia adelantó a Gestión los planes y lanzamientos que prepara la compañía para los próximos meses.

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