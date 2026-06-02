La gerente general reveló que, durante el primer trimestre del año, la empresa registró un crecimiento de 35% frente al mismo periodo del 2025 y proyecta expandirse por encima de 30% al cierre de 2026. En esa línea, Sicurezza prepara nuevas aperturas y lanzamientos en categorías como ropa deportiva (activewear) y ropa de baño (swimwear), además del ingreso de una línea de calzones absorbentes reutilizables sin costuras —que la marca presenta como pionera en Perú— dirigida a mujeres con incontinencia urinaria o durante sus días de menstruación.

“Las mujeres ya no tendrán más la necesidad de comprarse toallas higiénicas o tampones”, señaló Ileana Tapia. “Antes de julio tendrán la alternativa de comprarse su calzón absorbente Sicurezza reusable y sentirse seguras con sus tres capas”.

La propuesta —que llegará a todo el país— sigue una tendencia que viene ganando terreno en mercados como China, Estados Unidos y Europa frente a los productos desechables tradicionales.

Ileana Tápia, fundadora de Sicurezza.

Sicurezza retoma swimwear y activewear

Además de la nueva categoría absorbente, Sicurezza prepara el regreso de dos líneas que habían quedado en pausa tras la pandemia: swimwear y activewear.

Su línea deportiva sin costuras se relanzará durante el segundo semestre, inicialmente enfocada en leggings y sostenes deportivos de colores neutros. La categoría —introducida originalmente en 2022— pasó por un proceso de ajustes y mejoras antes de regresar al mercado cuatro años después, con miras a ampliar su oferta hacia 2027.

Publicidad de la ropa de baño de Sicurezza durante 2019. (Foto: Sicurezza vía Facebook)

Más adelante, hacia finales de año, la marca retomará su línea de ropa de baño y bikinis sin costuras, suspendida en 2020 para priorizar la producción de ropa interior durante la pandemia.

Como parte de esta apuesta, Sicurezza incorporará este 2026 fundillo de algodón orgánico en todos sus calzones, independientemente del material de fabricación, con el objetivo de ofrecer productos más cómodos y con menos tóxicos.

“Queremos priorizar no solamente la estética, sino también la salud íntima”, remarcó la fundadora.

Sicurezza relanzará durante el segundo semestre su línea activewear sin costuras. (Foto: Sicurezza)

Más tiendas y expansión internacional en evaluación

En paralelo a sus nuevos lanzamientos, Sicurezza proyecta abrir al menos dos nuevas tiendas este año en Lima. Una de ellas estaría ubicada en un centro comercial, mientras que la otra podría convertirse en el primer local puerta a calle de la marca.

“ Por primera vez estamos evaluando la posibilidad de abrir una tienda puerta a calle ”, adelantó Tapia. “De todas maneras, los centros comerciales seguirán siendo parte de nuestra estrategia”.

Actualmente, la empresa opera 10 tiendas, tras abrir en diciembre locales en Mega Plaza Ica, Mallplaza Piura y Mallplaza Angamos, mismas que contribuyeron al desempeño comercial registrado durante el inicio del año.

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En paralelo, Sicurezza continuará impulsando su línea masculina de boxers sin costuras, lanzada hace un año y que —según la ejecutiva— ha mostrado una positiva recepción en ventas. “Queremos poco a poco conquistar también la comodidad masculina”, señaló.

Con especto a su expansión internacional, Sicurezza mantiene en evaluación su ingreso a mercados como Ecuador, Chile y México. Y es que en 2024 la empresa proyectaba avanzar con ese proceso e incluso evaluaba una ronda de inversión por US$ 1 millón para impulsar su internacionalización; sin embargo, Tapia reconoció que el salto resultó más complejo de lo previsto.

“La expansión terminó siendo mucho más compleja de lo que pensamos inicialmente, porque finalmente iba a funcionar más como un modelo de exportación”, explicó. En ese sentido, precisó que los planes permanecen en stand-by hasta concretar alianzas estratégicas. “Para dar ese salto lo vamos a hacer con socios. Ahí tendremos sorpresas o novedades, ojalá que pronto”, sostuvo.

Actualmente, Sicurezza supera los 70 trabajadores, de los cuales alrededor del 90% son mujeres. Según la fundadora, la compañía continúa creciendo con capital propio y apoyo bancario, sin participación de inversionistas externos.