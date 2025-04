Según detalló a Gestión su gerente general, Juan Gabriel Largo Ramírez, a partir del 3 de abril comenzó a operar en Perú la app de negocio Leonisa, una herramienta diseñada para potenciar el canal de venta directa. “Su implementación en Perú sigue el camino iniciado por Colombia, donde fue lanzada hace más de un año”, explicó.

Actualmente, la marca cuenta con más de 60,000 consultoras en todo el país y, con esta nueva herramienta, busca consolidar aún más esa red, facilitando un canal digital que les permita operar desde cualquier punto del territorio. De acuerdo con Largo, la aplicación ya ha alcanzado un alto nivel de descargas y presenta una rápida adopción entre las consultoras.

Esta herramienta digital, argumentó la cabeza de Leonisa, fue diseñada con base en el comportamiento y las necesidades reales de sus consultoras. “No fue un producto desarrollado al azar, sino que se construyó en conjunto con ellas, a través de entrevistas y trabajo de campo”, señaló.

En esa línea, explicó que la app busca facilitar la gestión del negocio, permitiendo a las consultoras administrar clientes, pedidos y ganancias de manera más eficiente. Entre sus principales innovaciones destaca el uso de inteligencia artificial, que aprende de las interacciones de las usuarias y les recomienda productos con mayor potencial de venta, optimizando así sus ingresos.

Agregó que uno de los beneficios más valorados por las consultoras es la posibilidad de digitalizar su cartera de clientes, eliminando las tradicionales listas físicas y agendas. Adicionalmente, la plataforma permite hacer seguimiento en tiempo real del estado de cada pedido, desde su ingreso hasta la entrega final, e incorpora buscadores inteligentes que facilitan la localización de productos, incluso con descripciones generales.

Leonisa proyecta un crecimiento de dos dígitos en su facturación en Perú con el impulso que generará su app de negocios. En concreto, su gerente general estimó que el impacto en su facturación estará en un rango que oscila entre el 10% y el 20% de crecimiento durante este año .

Leonisa prevé, asimismo, que la app permita expandir su red de consultoras. El objetivo, dijo Largo, es multiplicar por cuatro el número de usuarias activas en el canal de venta directa en el mediano plazo, lo que implicaría duplicar la base actual —que supera las 60,000 consultoras— y alcanzar cerca de 120,000, fortaleciendo así su presencia en el canal digita l.

Leonisa alista cinco nuevas tiendas

De cara a 2025, Leonisa contempla la apertura de cinco nuevas tiendas en el mercado peruano. Según afirmó su gerente general, entre las ubicaciones ya definidas figura un local en el centro comercial Minka, que operará bajo el formato outlet, y otro en Real Plaza Primavera, cuya inauguración está prevista para mediados de año.

Asimismo, la marca se encuentra en negociaciones para concretar tres puntos de venta adicionales, cuyo anuncio dependerá del cierre de los acuerdos correspondientes. “Estamos apuntando a un total de cinco aperturas este año”, agregó. Al cierre de 2024, Leonisa contaba con 12 tiendas propias en el país.

¿Expansión regional en el radar? Si bien la empresa aún no ha confirmado una expansión física hacia provincias, ya ha comenzado a mapear potenciales plazas como Chiclayo. No obstante, el ejecutivo remarcó que el crecimiento regional no se limitará a tiendas físicas, sino que estará impulsado principalmente por el alcance de su nueva aplicación para consultoras.

“Más allá de una expansión física, cualquier persona interesada en ser parte de Leonisa puede descargar la app, registrarse y comenzar a operar desde cualquier lugar del Perú”, sostuvo, destacando el enfoque inclusivo y descentralizado de esta herramienta digital.