La exportación de lencería peruana alcanzó los US$ 5.5 millones entre enero y octubre de 2025, lo que representa un crecimiento de 11.5% frente al mismo período del 2024 (US$ 4.9 millones), informó la Gerencia de Manufacturas de la Asociación de Exportadores (ADEX).

El principal destino de dichos despachos fue Chile, con pedidos por US$ 2.9 millones, un incremento de 21.2% y una participación del 54.3% del total. En segundo lugar, se ubicó EE.UU., con US$ 1.7 millones, que representó el 31.9% y creció 20%. Ambos países concentraron el 86,2% de los envíos.

En montos menores, el sector exportó a Venezuela (US$ 420,651), Argentina (US$ 82,970), Bolivia (US$ 67,644), Colombia (US$ 61,444), Ecuador (US$ 52,000), Brasil (US$ 22,000), Guatemala (US$ 18,420) y Emiratos Árabes Unidos (US$ 10,826). Completan la lista Canadá, Países Bajos, Costa Rica, El Salvador y Uruguay, sumando un total de 15 mercados.

Ropa interior femenina de algodón lidera las exportaciones al extranjero

El sector de confecciones tiene raíces milenarias y se basa en fibras de alta calidad como algodón Pima y Tangüis, reconocidas por su suavidad, resistencia y finura.

Según ADEX Data Trade, la ropa interior femenina de punto de algodón fue la más demandada, con US$ 3.8 millones, un aumento de 19% y representando el 68.8% del total exportado. Otros productos destacados fueron sostenes o corpiños de punto (US$ 585,383), truzas de punto de fibras sintéticas o artificiales para mujeres o niñas (US$ 530,868), corsés y tirantes (US$ 350,210), batas (US$ 90,000) y camisones y pijamas de punto de algodón (US$ 52,157).

Entre las principales empresas exportadoras en los 10 primeros meses del 2025 figuran Drodry F S.A.C., Quale Vest S.A.C., Lives S.A.C., Import. Export. Jorgito S.A.C., Inversiones Sol y Luna E.I.R.L., Kuyu S.A.C., 1010 S.A.C., Exportaciones Giro S.A.C., Catálogo S.A.C. e Inversiones Disach E.I.R.L.

El mercado mundial de lencería alcanzó US$ 99,000 millones en 2025.

Mercado mundial de lencería crecerá a US$ 116,000 millones para 2030

Según Mordor Intelligence, el tamaño del mercado mundial de lencería alcanzó US$ 99,000 millones en 2025 y se espera que supere los US$ 116,000 millones hacia 2030, con una tasa de crecimiento anual promedio de 3.3%.

La evolución del sector refleja cambios en las preferencias del consumidor hacia lencería cómoda, inclusiva y sostenible, así como innovaciones tecnológicas en telas y comercio digital.