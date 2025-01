De acuerdo con la Asociación de Exportadores (ADEX) , entre enero y octubre de 2024, las exportaciones de lencería peruana alcanzaron US$ 4.04 millones, un crecimiento del 7.7% frente al mismo periodo de 2023 (US$ 3.7 millones). Además, se espera que este aumento marque el inicio de la recuperación del sector, acercándose a los niveles de 2021, cuando las exportaciones sumaron US$ 6 millones.

Esta mayor demanda del exterior fue impulsada por sus dos principales destinos: Chile y Estados Unidos , que en conjunto representan el 95% del total exportado. En detalle , Chile se posicionó como el comprador más importante, con pedidos por US$ 2.4 millones , experimentando un alza de 15.5%. En el segundo lugar del ranking se ubicó EE.UU. con US$ 1.3 millones, con una variación positiva de 4.3%.

En montos menores se despachó a Bolivia (US$ 72,270), Ecuador (US$ 37,578), Guatemala (US$ 16,412), Colombia (US$ 15,505), Venezuela (US$ 10,229), Argentina (US$ 8,286), Canadá (US$ 4,862) y Taiwán (US$ 3,291).

Es importante señalar que Lima fue la región exportadora más destacada, con un total de US$ 2.2 millones , seguido de Tacna (US$ 1.04 millones), Arequipa (US$ 618,381), entre otras.

Las prendas interiores más demandas

Según datos del Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, las bragas de punto de algodón para mujeres fueron las más destacadas, con despachos por US$ 3.1 millones. Este producto tuvo un crecimiento de 10.5% y acumuló el 78.8% del total.

Otras partidas fueron sostenes o corpiños incluso de punto (US$ 478,834), bragas de punto de fibras sintéticas o artificiales para mujeres o niñas (US$ 278,000), camisones y pijamas de punto de algodón para mujeres o niñas (US$ 35,324) y batas, saltos de cama y artículos similares de las demás materias textiles (US$ 17,146).

¿Cuánto gastan las peruanas y qué marcas prefieren?

De acuerdo al Estudio de Flanqueo sobre el mercado de lencería en Perú , el 51% de las mujeres gastan entre S/ 151 a S/ 200 en ropa interior , mientras que un 29% destina de S/ 100 a S/ 150, y un 20% desembolsa más de S/ 200.

Por otro lado, las marcas recordadas por el público femenino, destaca Leonisa (75%) seguido de Victoria’s Secret (65%), Calvin Klein (50%), Sicurezza (45%), Kaiser (30%) y Koketa (30%). Sin embargo, Victoria’s Secret y Leonisa son las más preferidas al momento de la compra.

