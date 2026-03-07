El presidente del directorio de Auna, Suzo Zamora, señaló que el prolongado proceso previo permitió reforzar el alcance de la iniciativa. “Se ha demorado, pero también ha servido para construir un mejor proyecto, con aportes de las distintas partes del Estado, del sector privado y, sobre todo, pensando en el beneficiario de EsSalud”, afirmó.

En esa línea, reconoció que el avance de la Torre Trecca estuvo marcado por diversos cambios institucionales. “Hemos esperado bastante tiempo, pero finalmente se logró articular una solución a varios temas que, en realidad, eran menores, pero terminaban retrasando el proyecto. Además, los cambios de presidentes en los últimos años también influyen en este tipo de procesos”, comentó. Pese a ello, el ejecutivo consideró que el modelo de Asociación Público-Privada permitirá fortalecer la atención para los asegurados de EsSalud. “Esta APP pone al afiliado y al paciente en el centro. Todo se va a hacer pensando en él y en su familia”, remarcó.

Lo que viene ahora, tras la firma de la adenda, es la culminación de la infraestructura. Al respecto, el ejecutivo detalló que el proyecto contempla una fase de construcción que se extenderá aproximadamente por dos años. Aunque la estructura principal del edificio ya existe, los trabajos se concentrarán en completar la infraestructura y adecuarla a los estándares actuales . “Los cimientos y la estructura del edificio ya están construidos. En esta fase vamos a terminar la torre y asegurarnos de que cumpla con los estándares vigentes, que son distintos a los que existían cuando se inició su construcción”, explicó.

Ante ello, precisó que parte de las obras incluirá trabajos de reforzamiento estructural, así como la implementación de acabados y espacios orientados a mejorar la experiencia del paciente. “Habrá algunos trabajos de fortalecimiento de la torre, pero principalmente se trata de acabados y de diseñar las rutas y la experiencia del paciente dentro del edificio”, indicó.

Zamora adelantó que, una vez concluidas las obras, la Torre Trecca comenzará a operar en poco más de dos años. “La idea es inaugurar el servicio en algo más de dos años, momento en el que ya podrá atender a los pacientes de EsSalud”, afirmó. Respecto al inicio de los trabajos, señaló que el proceso se activará en el corto plazo tras la obtención de licencias y la contratación de los servicios necesarios. “Con la licencia de edificación y el acuerdo entre las partes, inmediatamente salimos a solicitar los servicios de ingeniería, construcción y acabados. Estamos entrando ya en la fase de desarrollo del proyecto”, comentó.

En esa línea, estimó que la actividad en el lugar comenzará a observarse en los próximos meses. “Casi inmediatamente vamos a empezar a ver movimiento. En el siguiente trimestre de todas maneras debería iniciarse la fase de construcción ”, precisó. La cabeza de Auna aclaró además que el proyecto no contempla ampliar la estructura existente. “No se trata de sumar nuevos pisos o construir otra torre. El edificio tiene los pisos ya levantados y una estructura bastante libre; lo que se hará es completar la obra”, explicó. “Hay una infraestructura que quedó a medio terminar y que debe completarse, además de algunos ajustes en los accesos para hacer más eficiente el volumen de pacientes que se atenderá”, reiteró.

Respecto al plazo de puesta en operación, Zamora estimó que el centro ambulatorio estará plenamente operativo para los asegurados de EsSalud en la segunda mitad del 2028. “ Nosotros nos imaginamos que en el segundo semestre del 2028 la torre va a estar totalmente operativa ”, afirmó.

La estructura principal del edificio ya está construida. La nueva etapa del proyecto se enfocará en reforzamiento estructural, acabados y adecuación a estándares actuales de infraestructura hospitalaria. Foto: Andina

La participación de Auna en la Torre Trecca

El desarrollo de la Torre Trecca contempla dos componentes dentro del esquema de Asociación Público-Privada (APP), que forman parte de las responsabilidades del Consorcio Trecca —subsidiaria de Auna— como son la culminación de la infraestructura y su mantenimiento durante todo el periodo del contrato, así como la operación de servicios dirigidos a los asegurados de EsSalud.

La iniciativa, acotó Zamora, no solo busca terminar la edificación inconclusa, sino también poner en funcionamiento un modelo de atención ambulatoria de gran escala. “ Hay dos componentes en esta APP. Por un lado, está la construcción y el acabado de la torre, además de su mantenimiento a lo largo de todo el contrato. Y, en paralelo, está la operación de los servicios que se brindarán al afiliado de EsSalud ”, señaló.

En este esquema, EsSalud mantiene la titularidad del servicio, mientras que el concesionario se encarga de la infraestructura y la operación acordada. A cambio, la entidad pública realiza un pago periódico —un canon o pago garantizado— que cubre los costos asociados y la prestación del servicio.

El objetivo del proyecto, subrayó Zamora, es cerrar parte de la brecha existente en la atención ambulatoria para los asegurados de la seguridad social en Lima Metropolitana. “Este proyecto tiene la intención de cubrir un déficit de atención ambulatoria para más de seis millones de asegurados de EsSalud en Lima”, acotó. Zamora añadió que la iniciativa apunta a convertir el edificio en un centro ambulatorio de gran escala y altamente estandarizado . “La verdad es que queremos graduar el concepto de Torre Trecca. En realidad, será un gran centro ambulatorio. Va a ser un centro increíble en comparación con otros de América Latina, muy enfocado, estandarizado y con una escala muy grande”, afirmó.

Según detalló, la infraestructura permitirá realizar alrededor de 3 millones de atenciones ambulatorias al año, lo que representaría un incremento cercano al 20% de la capacidad ambulatoria de EsSalud en la capital. “Estamos hablando de un impacto muy importante en la capacidad de atención. Este centro tendrá 145 consultorios, servicios de urgencia las 24 horas y una práctica muy grande orientada a descongestionar la evaluación de riesgo quirúrgico que hoy tiene EsSalud”, indicó.

Además, el proyecto incorporará un fuerte enfoque en prevención, particularmente en salud oncológica. “Uno de los ejes que más nos entusiasma es la prevención. Estamos proyectando alrededor de 500.000 chequeos preventivos oncológicos al año”, sostuvo. Para Zamora, la magnitud del centro permitirá ampliar el acceso a servicios especializados para los asegurados. “Todos los números son de miles. Creemos que vamos a poder impactar de manera muy importante al asegurado de EsSalud en Lima, con servicios de altísima calidad y con acceso casi inmediato”, comentó.