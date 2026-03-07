La Torre Trecca, ubicada en la cuadra 13 de la avenida Arenales, será culminada tras décadas de paralización para convertirse en el mayor centro ambulatorio de Lima bajo un esquema de Asociación Público-Privada. Foto: Andina
Karen Guardia Quispe
Karen Guardia Quispe

A fines de febrero, se suscribió la adenda contractual al contrato de Asociación Público Privada (APP) entre Consorcio Trecca— subsidiaria de Auna, operador privado de servicios de salud en la región— y EsSalud, entidad pública que administra la seguridad social en Perú. El acuerdo marca el inicio de lo que será el mayor centro ambulatorio del la capital, un proyecto que durante cinco décadas estuvo marcado por postergaciones. Con la firma de este documento se pone en marcha el desarrollo de la conocida Torre Trecca, ubicada en la cuadra 13 de la avenida Arenales. ¿Qué se proyecta para esta infraestructura y cuál será el papel de Auna?

