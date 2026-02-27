La construcción de la Torre Trecca finalmente quedó habilitada. La firma de la adenda contractual entre Auna, operador privado de servicios de salud en la región, y EsSalud, entidad pública que administra la seguridad social en el Perú, autoriza el inicio de obras del que será el mayor centro ambulatorio del país, luego de años de postergaciones y ajustes administrativos bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP).

El acuerdo formaliza el destrabe de un proyecto considerado clave para ampliar la infraestructura sanitaria en Lima. La Torre Trecca estará ubicada en Jesús María y contempla la construcción de un edificio de 23 pisos y cerca de 59,000 metros cuadrados de área, con 145 consultorios y 43 salas de tratamiento. De acuerdo con la información difundida por las partes, una vez en operación, permitirá incrementar en aproximadamente 20% la capacidad ambulatoria de EsSalud en la capital y atender más de tres millones de visitas de pacientes al año.

En su primer año de funcionamiento, se proyecta que el complejo brinde alrededor de 600,000 atenciones, cifra que se incrementará progresivamente conforme el centro alcance su plena capacidad operativa.

El proyecto tiene como fin descongestionar hospitales de mayor complejidad mediante la concentración de especialidades médicas, servicios de diagnóstico y procedimientos ambulatorios en un solo espacio. La iniciativa busca reducir tiempos de espera y mejorar la oportunidad de atención para más de seis millones de asegurados en Lima Metropolitana.

¿Cuánto durará el proyecto?

La firma de la adenda representa un hito tras un proceso que se extendió por varios años. Se había informado que el proyecto dependía de la formalización de ajustes contractuales entre Auna y EsSalud y de la obtención de la licencia de edificación, paso que quedó expedito a fines de 2025.

Con la entrada en operaciones de la Torre Trecca se espera que se descongestione la atención a las personas afiliadas al seguro público. (Foto: Archivo)

Con la suscripción del documento, se habilita la construcción para este año, mientras que la entrada en operación está proyectada para 2028. El plazo de la concesión se extiende hasta 2046, con posibilidad de ampliación hasta 2064.

Bajo el esquema de APP, la inversión en construcción es asumida por el concesionario privado, Auna, que ejecuta y opera la infraestructura, mientras que EsSalud mantiene la titularidad del servicio. La recuperación de la inversión se realiza mediante pagos asociados al cumplimiento de hitos y a la disponibilidad del servicio, según lo establecido en el contrato.

Más allá del componente contractual, el inicio de obras implica también un impacto económico asociado a la actividad constructora y a la generación de empleo directo e indirecto. En el mediano plazo, la Torre Trecca se perfila como una de las principales apuestas de modernización de infraestructura sanitaria en el país, en un contexto en el que la demanda por servicios de salud continúa en expansión.