Este 2026 ProInversión espera impulsar proyectos que habían quedado detenidos como la “Torre de Trecca”. (Imagen: Andina)
Este 2026 ProInversión espera impulsar proyectos que habían quedado detenidos como la “Torre de Trecca”. (Imagen: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Guadalupe Gamboa
mailGuadalupe Gamboa

Ante la aplicación de un nuevo marco normativo, la anunció que su portafolio de proyectos y adendas de y ahora asciende a US$ 21 mil millones para el periodo 2026-2028.

La cartera establecida para los próximos años está conformada por 52 proyectos y 8 adendas que beneficiarían a 23 regiones. ¿Cuál es el nivel de avance?

El presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, indicó que el primer efecto de la entrada en vigencia de la nueva Ley APP implica que el Anillo Vial Periférico y el Ferrocarril Huancayo-Huancavelica pasan a ser de la agencia.

ProInversión va a ser el concedente en el Ferrocarril Huancayo-Huancavelica y en el Anillo Vial Periférico. Lo que queda de esta semana o la próxima se formaliza el ingreso de ProInversión a estos proyectos”, comentó durante un evento de la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI).

La cartera de APP y PA establecida para los próximos años está conformada por 52 proyectos y 8 adendas. (Imagen: ProInversión)
La cartera de APP y PA establecida para los próximos años está conformada por 52 proyectos y 8 adendas. (Imagen: ProInversión)
LEA TAMBIÉN: Puerto de Corío: Consorcio detalla los pasos para millonaria inversión

Los proyectos que avanzan en los próximos meses

Como parte de esta quinta generación de APP -o “APP 5.0” como la ha denominado ProInversión- Del Carpio indicó que se espera avanzar con proyectos que habían quedado detenidos como la “”. El representante de ProInversión, señaló que este proyecto representa el fin de un periodo de inacción estatal.

La construcción del complejo, indicó, se iniciaría en los próximos meses y una vez listo permitiría la atención de entre 10,000 y 12,000 consultas diarias para más de 6 millones de asegurados.

La próxima semana estamos llegando a un acuerdo para la construcción del complejo hospitalario más grande que está en la Avenida Arenales”, explicó.

En concreto, AUNA es la compañía que se hará cargo de este proyecto. “Estamos a pocos días de firmar este acuerdo final, esperamos que en febrero o marzo se comience a construir esta torre que se refuerza completamente y duplicará su tamaño”, agregó.

Foto: ProInversión.
Foto: ProInversión.

Dentro de la cartera que verá la luz este año, no solo destaca la Torre Trecca, sino también otros cinco proyectos clave.

Del Carpio anunció que está cerca de finalizar la solución técnica para ampliar la capacidad de la Línea 1 del Metro de Lima, con el objetivo de elevar el flujo de pasajeros de 600,000 a un millón diario.

Cabe mencionar que, recientemente . Una vez listo esto, el siguiente paso será la firma de la adenda que permita ejecutar las obras, lo cual se daría a mitad del 2026.

Está por finalizar la solución técnica para ampliar la capacidad de la Línea 1 del Metro de Lima. | Foto: Andina
Está por finalizar la solución técnica para ampliar la capacidad de la Línea 1 del Metro de Lima. | Foto: Andina

En el sector portuario, el presidente de ProInversión adelantó que en un plazo de dos a tres meses se publicará la declaratoria de interés para la modernización del .

“Unos 3 meses después [de la declaratoria] se adjudicará o habrá un pequeño concurso que terminará a finales de este año. Es una inversión de más de US$ 400 millones en Chimbote que estamos por cerrar”, precisó.

Puerto de Chimbote (Foto: ProInversión)
Puerto de Chimbote (Foto: ProInversión)

En cuanto a la infraestructura vial en el sur, se trabaja en el proyecto de la . Como parte de esto, se construirá un tercer carril en la Panamericana Sur que llegue hasta Cerro Azul para aliviar la congestión en la vía.

Además, mencionó que el proyecto del ya cuenta con inversionistas interesados y está listo para avanzar hacia su fase de ejecución.

SOBRE EL AUTOR

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres con experiencia en radio, tv, redes sociales y medios impresos. Escribo y hablo sobre economía y finanzas desde el 2020.

TE PUEDE INTERESAR

Línea 1 del Metro de Lima: ¿Cuándo se conocerá fecha para su ampliación? Esto dice ProInversión
ProInversión incorporará a proceso de promoción al Tercer Grupo de Aeropuertos
ProInversión sobre Petroperú: “No podemos vender la empresa, aunque queramos”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.