Ante la aplicación de un nuevo marco normativo, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) anunció que su portafolio de proyectos y adendas de Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos en Activos (PA) ahora asciende a US$ 21 mil millones para el periodo 2026-2028.

La cartera establecida para los próximos años está conformada por 52 proyectos y 8 adendas que beneficiarían a 23 regiones. ¿Cuál es el nivel de avance?

El presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, indicó que el primer efecto de la entrada en vigencia de la nueva Ley APP implica que el Anillo Vial Periférico y el Ferrocarril Huancayo-Huancavelica pasan a ser de la agencia .

“ProInversión va a ser el concedente en el Ferrocarril Huancayo-Huancavelica y en el Anillo Vial Periférico. Lo que queda de esta semana o la próxima se formaliza el ingreso de ProInversión a estos proyectos”, comentó durante un evento de la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI).

La cartera de APP y PA establecida para los próximos años está conformada por 52 proyectos y 8 adendas. (Imagen: ProInversión)

Los proyectos que avanzan en los próximos meses

Como parte de esta quinta generación de APP -o “APP 5.0” como la ha denominado ProInversión- Del Carpio indicó que se espera avanzar con proyectos que habían quedado detenidos como la “Torre de Trecca”. El representante de ProInversión, señaló que este proyecto representa el fin de un periodo de inacción estatal.

La construcción del complejo, indicó, se iniciaría en los próximos meses y una vez listo permitiría la atención de entre 10,000 y 12,000 consultas diarias para más de 6 millones de asegurados.

“ La próxima semana estamos llegando a un acuerdo para la construcción del complejo hospitalario más grande que está en la Avenida Arenales ”, explicó.

En concreto, AUNA es la compañía que se hará cargo de este proyecto. “Estamos a pocos días de firmar este acuerdo final, esperamos que en febrero o marzo se comience a construir esta torre que se refuerza completamente y duplicará su tamaño”, agregó.

Foto: ProInversión.

Dentro de la cartera que verá la luz este año, no solo destaca la Torre Trecca, sino también otros cinco proyectos clave.

Del Carpio anunció que está cerca de finalizar la solución técnica para ampliar la capacidad de la Línea 1 del Metro de Lima, con el objetivo de elevar el flujo de pasajeros de 600,000 a un millón diario.

Cabe mencionar que, recientemente mencionó a Gestión que entre enero y febrero se anunciaría oficialmente esta viabilidad. Una vez listo esto, el siguiente paso será la firma de la adenda que permita ejecutar las obras, lo cual se daría a mitad del 2026.

Está por finalizar la solución técnica para ampliar la capacidad de la Línea 1 del Metro de Lima. | Foto: Andina

En el sector portuario, el presidente de ProInversión adelantó que en un plazo de dos a tres meses se publicará la declaratoria de interés para la modernización del Puerto de Chimbote.

“Unos 3 meses después [de la declaratoria] se adjudicará o habrá un pequeño concurso que terminará a finales de este año. Es una inversión de más de US$ 400 millones en Chimbote que estamos por cerrar”, precisó.

Puerto de Chimbote (Foto: ProInversión)

En cuanto a la infraestructura vial en el sur, se trabaja en el proyecto de la Red Vial 6. Como parte de esto, se construirá un tercer carril en la Panamericana Sur que llegue hasta Cerro Azul para aliviar la congestión en la vía.

Por otro lado, indicó que se encuentran en la fase final de negociación con la empresa Cálidda para firmar un acuerdo definitivo que permita llevar el servicio de gas natural a siete regiones del sur del país.

Además, mencionó que el proyecto del Teleférico de Choquequirao ya cuenta con inversionistas interesados y está listo para avanzar hacia su fase de ejecución.