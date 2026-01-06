En agosto del 2025, la Autoridad Portuaria Nacional (APN), ente adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), había suspendido la viabilidad técnica temporal portuaria que había otorgado al Consorcio Hub Corío Megapuerto del Sur.

La suspensión se dio para atender un reclamo del gobierno regional: Arequipa había señalado que no se contaba con un estudio de demanda, el cual aún está elaborando la APN.

En noviembre del 2025 el gobierno regional, ProInversión y el MTC suscribieron un convenio para el desarrollo integral del que denominan Megapuerto de las Américas Corío, anunciando que el mismo ya cuenta con 15,947 hectáreas destinadas al proyecto (bajo el esquema APP).

Sin embargo, a inicios de diciembre último, en una aparente contradicción, la misma APN levantó la referida suspensión a la viabilidad técnica temporal portuaria de forma que dicho consorcio podría reanudar los estudios y trámites con miras a obtener la viabilidad técnica definitiva del proyecto.

El argumento de la APN para levantar la suspensión fue que la normativa vigente no prohíbe la coexistencia de proyectos, y que en un escenario de elección excluyente entre una APP y una habilitación portuaria (para un puerto privado), la habilitación es más beneficiosa para el Estado, en base a un principio de eficiencia, menores costos de supervisión y menor plazo para su concretización.

El gobierno regional de Arequipa ya había definido el espacio en que se ubicaría el proyecto Corío

Situación de la iniciativa privada

Para conocer el avance de la iniciativa privada, Gestión conversó con el almirante (R) César Zelada, director del proyecto que desarrolla el Consorcio Hub Corío Megapuerto del Sur, que integran las empresas Leet Arquitectura Ingeniería & Construcción y Beton Terra Ingenieros.

En principio, recordó que las APP las promueve ProInversión a través de concursos cuando no existe un inversionista privado a la vista, pero este no es el caso, pues el consorcio ya ha presentado sus estudios como lo requería la APN para otorgarle la viabilidad técnica temporal portuaria (VTTP) como iniciativa privada.

En esta fase, detalló, han cumplido con presentar un plan maestro para este futuro puerto, el cual incluye un estudio de demanda de carga que es el que define las condiciones del servicio que prestará el futuro terminal, que será multipropósito.

Ese estudio ya fue revisado y aprobado por la APN al cabo de 19 meses de evaluación y está concluido. Dicha autoridad les ha dado autorización para avanzar con los estudios técnicos.

¿Cuál será el siguiente paso?

Ahora que han obtenido la VVTP, Zelada indicó que el siguiente paso es que la empresa elabore un estudio oceanográfico del área de influencia de Corío, para determinar las corrientes, marea, oleaje y profundidad en la que operaría el transporte marítimo, lo cual permitirá determinar si es factible la construcción de un puerto en el lugar.

Sin embargo, adelantó que el lecho marino frente a la zona donde se realizará el proyecto ofrece una profundidad de 26 metros, lo que permitirá un calado para el ingreso de buques de hasta 30 mil contenedores, mucho mayor que el que puede ofrecer hoy Chancay, que tiene una profundidad menor, de 18 metros.

En tal sentido, avizoró que Corío podría convertirse, a largo plazo, en un nuevo hub logístico que acapare la carga destinada en tránsito directo al Asia proveniente de otros países de la región, entrando en competencia con Chancay.

¿Cuándo podrían iniciar obras?

El estudio oceanográfico, indicó, ya lo han empezado a realizar y estiman que les tomaría seis meses en tenerlo concluido, de forma que el consorcio estaría presentando el expediente para obtener su viabilidad técnica definitiva entre julio y agosto del 2026, calculando que a la APN le podría tomar entre tres a cuatro meses en evaluarlo.

Una vez que obtengan viabilidad definitiva, solicitarán la habilitación y finalmente la licencia portuaria, que es la que les permitirá empezar en sí la construcción del megapuerto, estimando que podrían iniciar sus obras en los siguientes cuatro a cinco años.

Es en la etapa de obtención de la licencia portuaria en la cual, anotó, el consorcio espera obtener el financiamiento para ejecutar la construcción, estimando que demandará una inversión de US$ 2,000 millones, para desarrollar el proyecto en fases.

En tal sentido, Zelada reveló también que el consorcio -si bien está compuesto netamente por empresas constructoras-, ha atraído a otros inversionistas, entre ellos una empresa de Estados Unidos con la cual han conformado un equipo técnico y están diseñando el proyecto. La expectativa, anotó, es que en el proyecto participe una gran compañía transnacional.

Fases del proyecto Corío

En una primera etapa esperan darle al puerto una capacidad para la atención de 15 millones de toneladas, aunque calculan que en sus primeros tres años de operación podrían estar atendiendo más de 1 millón de toneladas de carga (al mismo nivel inicial que el puerto de Chancay), e irla incrementando progresivamente.

El consorcio estima que, entre los años 12 a 15 de iniciada su operación, dependiendo de la demanda, podrían estar pasando a una segunda fase para ampliar la capacidad de atención del puerto.

Proyecto Corío atendería principalmente la carga minera que se genera en el sur del país

Explicó que el resultado del estudio de demanda estima que, al cabo de 30 años de operación, cuando Corío ya esté consolidado, podría estar atrayendo cerca de 60 millones de toneladas de carga, no solo nacional, sino la de países vecinos como Brasil, Chile y Bolivia.

Vale recordar que el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, adelantó que el estudio que aún está elaborando la APN arroja en forma preliminar que Corío podría atraer -solo del Brasil- un aproximado de 56 millones de toneladas.

Sin embargo, Zelada aclaró que es difícil prever que ese volumen de carga se podrá atraer del Brasil, si es que antes no se cuenta con una conectividad entre los dos países, y por lo cual en el estudio de demanda de la empresa plantean que el Estado refuerce la conexión ferroviaria, con ferrocarriles a las zonas de La Joya, y un tren de Madre de Dios a Iñapari, pero también a través del transporte de cabotaje y por carretera.

¿De dónde vendrá la carga para Corío?

El experto indicó que, si bien Corío será un puerto multipropósito, al inicio de su operación la expectativa es que movilice principalmente carga minera, señalando que el sur del país mueve cerca de 30 millones de toneladas de carga a granel (en su mayoría de minerales), de los cuales solo un millón se mueven en contenedores.

En tal sentido, descartó que Corío vaya a desplazar la operación de otros puertos del sur como Ilo o Matarani, sino que será complementario a ellos, de forma que proporcione mayor capacidad portuaria para evacuar en mayor volumen la carga de cobre por ejemplo de mina Las Bambas.

También permitirá hacer viable diversos proyectos de construcción de nuevas minas ubicadas a lo largo del corredor minero del sur y, a su vez, podrá atender la carga de agroexportación que se produce en esa parte del territorio, además de carga de transbordo que venga de países vecinos.

LEA TAMBIÉN: Gobierno Regional de Arequipa afirma que puerto de Corío continúa avanzando