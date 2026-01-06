Megapuerto de Corío: consorcio a cargo del proyecto revela a Gestión sus planes para ponerlo en marcha. (Foto: ProInversión)
Megapuerto de Corío: consorcio a cargo del proyecto revela a Gestión sus planes para ponerlo en marcha.
El proyecto del megapuerto de Corío, en Arequipa, avanza, pero lo hace en medio de una polémica, pues si bien el Gobierno regional de Arequipa lo impulsa como una iniciativa público-privada (APP), por otro lado, un consorcio particular obtuvo recientemente luz verde del Poder Ejecutivo para retomar los estudios que venía realizando para ejecutarlo como una iniciativa netamente privada.

