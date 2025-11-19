Ambos empresarios consideraron que Perú ha vivido una "revolución portuaria" en los últimos 25 años, pero que ha sido incompleta. (Imagen: Andina)
Ambos empresarios consideraron que Perú ha vivido una "revolución portuaria" en los últimos 25 años, pero que ha sido incompleta. (Imagen: Andina)
Alessandro Azurín
Alessandro Azurín

Las exportaciones peruanas avanzan a buen ritmo y registran volúmenes históricos. Tras romper un récord en 2024, con US$ 74 mil millones en envíos, se espera alcanzar otro registro histórico en 2025. Sin embargo, voceros de los principales puertos de la capital, Callao y Chancay, observan desafíos para elevar el nivel aún más alto.

