Durante un seminario de Comex Perú, Carlos Arias, CEO de APM Terminals Callao; y Gonzalo Ríos, gerente general adjunto de Cosco Shipping Ports en Perú; señalaron desde su perspectiva cuáles son los principales problemas que enfrenta hoy el comercio exterior peruano para seguir creciendo.

Entre trabas regulatorias y leyes positivas, pero que aún no se implementan, ambos empresarios dejaron claro que Perú no puede desaprovechar la oportunidad que se le ha presentado hoy. Caso contrario, otros países podrían tomar su lugar.

Cabotaje es clave

Desde APM Terminals, operador del terminal norte del puerto del Callao, contemplan que el país está desaprovechando la oportunidad de incrementar su comercio con el resto de la región, usando los puertos de la capital como ancla, para que productos del Asia lleguen a otros países.

En ese frente, precisó Arias, la clave sería que entren en total vigencia las nuevas disposiciones para el cabotaje, mecanismo al que llamó un facilitador de “carreteras marítimas”.

Como se recuerda, en junio del 2024, se publicó la ley 32049, que introdujo mejoras para el transporte marítimo, pero también dispuso agilizar el cabotaje.

Carlos Arias, CEO de APM Terminals Callao. Foto: @photo.gec.

Sin embargo, recién el último 24 de octubre, se publicó el proyecto de reglamento necesario para promoverlo. El plazo para recibir comentarios vence aún a inicios de diciembre.

Frente a ello, el CEO de APM Terminals remarcó que urge acelerar la aplicación de esta normativa, ya que se está desaprovechando una estrategia de intercambio comercial que sería una solución ante la falta de infraestructura logística que facilita el traslado de carga entre puertos.

“Hacer una carretera lleva años, pero una carretera marítima con el cabotaje solo unos días, basta un barco entre dos puertos y listo. En el Callao tenemos otro punto particular por explorar. Estamos cerca al aeropuerto, hay muy pocos sitios en el mundo que tengan esa característica. Hay una posibilidad de movimiento de carga intermodal marítima aérea”, planteó.

Estado se demora en facilitar actividades en Chancay

Por su parte, Ríos de Cosco Shipping, destacó que Perú está hoy en día en una posición privilegiada en el mundo del comercio internacional. Sin embargo, ha dejado que sus puertos crezcan como islas aisladas del interior del país.

“En los últimos 25 años Perú ha tenido una revolución portuaria, pero esa evolución no ha ido a la par de lo necesario para que su crecimiento sea integral. Hace falta tomar acciones”, sostuvo.

Así, recordó que el país cuenta con un Plan Nacional de los Servicios e Infraestructura Logística y Transporte al 2032, público desde el 2023, donde se indican con claridad cuáles son los corredores logísticos que Perú debería desarrollar para tener un alto flujo de comercio interno y, con los puertos, al mundo.

Gonzalo Ríos, gerente general adjunto de Cosco Shipping Port Chancay. Foto: CCL.

Sin embargo, lamentó que al momento de que el Estado realice sus tareas estás no avancen al mismo ritmo que la inversión privada. Para ello, listó 2 ejemplos.

El primero, el paquete de 21 proyectos identificados para que la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) los ejecute en el área de influencia del puerto de Chancay. El segundo, la aprobación aún pendiente del Plan de Desarrollo Urbano (PDU) de la localidad que alberga el terminal de Cosco.

“No todo es solo movimiento interno del puerto, sino cómo ello contribuye a que crezcan otros mercados, productores e industria. Eso tiene mucho que ver con la obra pública”, refirió.

Chancay y Callao sí compiten

Tanto Ríos como Arias se manifestaron también respecto a la actividad paralela del puerto de Chancay y el Callao al día de hoy. Ello frente a la decisión que tomó Indecopi hace unos meses donde señaló que ambos terminales no operaban en situación de competencia.

Desde APM Terminals, tal como informó Gestión, hicieron alusión al “servicio Alpaca”, una nueva ruta que ofrece un viaje directo desde países asiáticos, conectando con los puertos de Ningbo (China) y Busan (Corea del Sur) en 23 días.

“Chancay introdujo esa figura de transporte en cantidad de días y ahora Callao también los tiene. Eso es bueno para el mercado, pero es una pena que las autoridades regulatorias no lo vean”, dijo Arias.

Con ese flujo de comercio en mente, Rios de Cosco Shipping saludó que existen líneas navieras mundiales que están priorizando al Perú, observando que se está elevando la capacidad de los dos principales puertos de su capital para conectar con el Asia.

“Esos tiempos son fundamentales en mercados como la agroexportación. Vemos con mucho gusto que esa búsqueda es un incentivo a la competencia y la complementariedad. Finalmente hay muchos mercados y varias formas de abastecerlos”, dimensionó.