El Gobierno Regional de Arequipa (GRA), a través de la Agencia Regional de Desarrollo (ARD), reafirmó que el Proyecto Megapuerto de las Américas – Corío continúa avanzando con transparencia, respaldo técnico y cooperación internacional, como parte de las acciones estratégicas que impulsa la gestión del gobernador Rohel Sánchez Sánchez para dinamizar la economía del sur del país.

Mario Zúñiga Martínez, secretario técnico de la ARD, precisó que el GRA cumple con su mandato de promover inversiones sostenibles y de gran impacto, entre ellas el desarrollo portuario de Corío, el cual se trabaja de manera articulada con el Estado y con socios internacionales.

En ese contexto, Zúñiga calificó como “una falacia” las recientes declaraciones de representantes de la empresa Euroamerican International Group Arequipa S.A.C., que acusaron al GRA de presunto plagio y extravío de documentos vinculados al proyecto y exigieron una supuesta reparación económica de mil millones de dólares.

Megapuerto de Corío demandará 7,000 millones de dólares y generará más de 50 mil empleos directos e indirectos. (Foto: ProInversión)

“Los ciudadanos tienen derecho a presentar reclamos, pero eso no significa que correspondan a la verdad. El Gobierno Regional de Arequipa en absoluto se ha apropiado de estudios ni de información alguna. Eso es una falacia”, declaró el funcionario.

“El Gobierno Regional de Arequipa reitera su compromiso con una gestión técnica, transparente y orientada al desarrollo regional, consolidando al Megapuerto de las Américas – Corío como una de las obras más trascendentales para el futuro logístico y económico del sur del Perú“, apuntó.