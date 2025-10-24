Puerto de Chancay desplaza a terminales del interior, a sólo cuatro meses de haber iniciado operación. Foto: Presidencia.
Puerto de Chancay desplaza a terminales del interior, a sólo cuatro meses de haber iniciado operación.
Elías García Olano
Elías García Olano

Las exportaciones totales del Perú están experimentando un crecimiento sostenido este año. Entre enero y agosto sumaron más de US$ 55,640 millones, un alza del 18.8% frente al mismo periodo del 2024.

