Este aumento también acelera el uso de la infraestructura portuaria del país, donde el puerto de Chancay ha empezado a tomar protagonismo. Según data de ComexPerú, sólo en agosto, a través de nuestros puertos de uso público se atendieron 351,354 contenedores de 20 pies (TEUs), un crecimiento del 20.6%. En el caso de la carga a granel, también hubo un crecimiento. Con 5.9 millones toneladas en total, se registró un alza del 7.1%.

Si se analiza por principales puertos, el primer lugar en ese mes lo mantuvo el Callao (con 272,269 TEUs, cantidad mayor en 3.8% versus similar periodo del 2024), pero la sorpresa la dio el terminal portuario multipropósito de Chancay. Con 34,913 TEUs, se ubicó en segundo lugar por primera vez, solo cuatro meses después de iniciar su operación comercial.

Nuevo terminal desplazó al de Paita

De esta forma, ese puerto, operado por Cosco Shipping Ports Chancay, desplazó en agosto del segundo al tercer lugar al puerto de Paita (con 34,554 TEUs), a pesar de que este último aumentó su cantidad de contenedores atendidos en 78.7% en dicho mes.

Asimismo, si se mide por el peso de la carga embarcada en contenedores, las cifras de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) corroboran el posicionamiento alcanzado por el puerto de Chancay, aunque aún está muy lejos del primer puesto, que corresponde al puerto del Callao.

APN detalla que los concesionarios del puerto del Callao en agosto atendieron en conjunto 2.7 millones de toneladas métricas en contenedores de 20 pies (donde el Muelle Sur movió 1.9 millones de toneladas, y el Muelle Norte 818,334 toneladas).

En tanto, el terminal especializado de Chancay recibió o despachó 356,097 toneladas de carga contenerizada, mientras que el puerto de Paita atendió un volumen menor que este último, de 178,898 toneladas despachadas en contenedores.

movimiento de carga en toneladas, embarcada en contenedores. Fuente: APN

En el acumulado estuvo en tercer lugar

Con ese resultado, en los primeros ocho meses del 2025, el movimiento total de carga, descarga, embarque, cabotaje, transbordo y otras actividades que se realizan en terminales portuarios a nivel nacional alcanzó a 2.5 millones de contenedores, un crecimiento del 18.2% en comparación con el mismo lapso del 2024.

En el caso del puerto del Callao, según Comex, en los primeros ocho meses del 2025 el movimiento de carga contenerizada (2.2 millones de TEUs) logró un aumento del 10.7%, aunque el mayor crecimiento lo tuvo el puerto de Paita, en 53.6% (con 218,499 TEUs).

En tercer lugar, en el movimiento de contenedores en igual periodo acumulado se posicionó el puerto de Chancay, que de enero a agosto reporta una atención de 86,905 contenedores de 20 pies, refiere ese gremio.

Vale recordar que ese terminal inició su periodo de pruebas en noviembre del 2024, y que entró oficialmente en operación el 1 junio del 2025, es decir que se posiciona cada vez más como proveedor de servicios portuarios, a sólo cuatro meses de haber iniciado actividad comercial.

Comercio Chancay-Shanghai creció 57%

Más aún, según data de la aduana de Shanghai, que citó Portal Portuario, de enero a setiembre el puerto de Chancay manejó 154,000 toneladas de carga de importación y exportación valorizada en US$ 559.3 millones, impulsando un aumento interanual del 57% en el comercio del Perú con ese puerto en China.

Estas últimas cifras, según ese medio chileno, apuntan a un crecimiento acelerado, consolidando la ruta Chancay-Shanghai como un nuevo puente para el comercio de China con esta parte de Sudamérica.

Esto, calculó, permite reducir los costos de envíos en al menos un 20%, al acortar el tiempo de viaje marítimo entre los dos países, que antes era de más de un mes, ahora a sólo 23 días.

Nuevas trabas por resolver

No obstante, a pesar de estas noticias positivas, expertos en comercio exterior en el Perú indicaron que existen aún diversos e inclusive nuevos desafíos por resolver -y que generan sobrecostos a los dueños de la carga- antes de lograr que Chancay, junto con el puerto del Callao, se conviertan en un hub portuario para la región.

Alberto Ego Aguirre, presidente de la Comisión de Asuntos Portuarios y Marítimos de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), indicó que, a los problemas de falta de conectividad carretera y marítima entre Callao y Chancay ya conocidos, se suman ahora las restricciones para el paso de camiones que vienen del interior y deben llegar a uno u otro puerto.

Las restricciones al paso de camiones, generan cada vez más sobrecostos a dueños de la carga, según gremio empresarial

Señaló que las autoridades municipales han establecido restricciones al paso de camiones de forma que sólo pueden transitar en horarios de madrugada, cuando lo que se requiere es todo lo contrario: agilizar el flujo camionero hacia esos puntos de embarque, a través de rutas exclusivas para transporte de mercancías, o trenes que ingresen de la Carretera Central a los puertos.

Lo que también está pendiente, remarcó, es que se defina de una vez los proyectos para la creación de antepuertos, que permitan el paso ordenado de camiones a los terminales portuarios, y evitar las largas colas que hoy se forman en las vías de acceso a los mismos, así como que se apruebe el reglamento de la nueva Ley de Cabotaje.

En busca de resolver estos temas, Ego Aguirre indicó que su gremio está solicitando reuniones con las nuevas autoridades de los ministerios de Transportes y Comunicaciones, y de Comercio Exterior y Turismo, con miras a lograr la facilitación del embarque de la carga.

En tanto, según Juan Carlos León, especialista en el tema y quien sostuvo reuniones con autoridades de Chancay, refirió hasta ahora no se aprueba el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) que se necesita para proceder al crecimiento ordenado de esa ciudad portuaria. La aprobación de ese PDU, indicó, debía haberse dado por parte del alcalde de la provincia de Huaral (al cual pertenece el distrito de Chancay), pero hasta el momento sigue pendiente.