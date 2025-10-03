Esta entidad, de reciente creación, tiene el fin de articular con los tres niveles de gobierno para facilitar las inversiones en el área de influencia del terminal de Cosco Shipping.

Uno de estos frentes gira en torno al paquete de 21 proyectos que debe ejecutar la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN). El valor conjunto de estas obras supera los S/ 820 millones. Pero, al parecer, su mecanismo de ejecución podría cambiar próximamente.

Déficit presupuestal obligaría a buscar alternativas

Dentro de todos los encargos que la ANIN ha recibido del Ejecutivo, está ejecutar obras en el área de influencia del puerto de Chancay. Con esta labor, como contó Gestión, la institución identificó 21 obras en cinco grupos por S/ 821.6 millones en total.

Sin embargo, como señaló Hernán Yaipén, jefe de la ANIN en entrevista a este Diario, la ley de presupuesto público del 2025 señalaba que el MEF les entregaría S/ 265 millones para que un grupo de esas 21 obras dé sus primeros pasos este año.

Al respecto, Julio Demartini, director ejecutivo encargado de la AA Chancay, que depende de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), comentó ahora que en el Ejecutivo han visto complicado realizar este desembolso porque la ANIN ya padece otro problema presupuestal sin resolver.

Como es conocido, esta entidad tuvo, hasta la fecha, que paralizar un paquete de obras por falta de recursos. Se trata de proyectos que heredaron de la Autoridad Para la Reconstrucción con Cambios (ARCC). Sobre este caso, la ANIN aún aguarda que el MEF les transfiera entre S/ 800 a S/ 1,000 millones para reactivarlas.

Así las cosas, Demartini dijo a Gestión que, tras reunirse con el viceministro de Hacienda, Rodolfo Acuña, se habría decidido explorar si una parte de las 21 obras podrían ser ejecutadas de otra manera, lo que habría la puerta a que empresas se encarguen de su construcción.

Julio Demartini renunció al ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en medio de una investigación en su contra vinculada al programa Qali Warma. Asegura que ello no afectará su trabajo en la AA Chancay, donde dirige la entidad como encargado. (Foto: Andina).

Consultado por si ello significaría que se impulsen bajo Asociaciones Público-Privadas (APP), Obras Por Impuestos (OxI) o Proyectos en Activos (PA), modalidades que promueve ProInversión, Demartini manifestó que son alternativas que están sobre la mesa.

“Es lo que nosotros hemos llevado (a discutir) como AA Chancay. Si para las obras ahora no hay liquidez, entonces hay que ver otros mecanismos de financiamiento. Algunas podría hacerlas la ANIN y otras bajo otros mecanismos. Debemos explorarlo”, respondió.

De acuerdo a Demartini, a ello se suma el interés de varias empresas por colaborar. Entre ellas está un grupo de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), incluidas AJE, Redondos y San Fernando, que han creado un comité especial con el fin de colaborar, ya sea bajo OxI, u otros tipos de obras en torno a Chancay. Se reuniría con ellos la próxima semana para definir cómo.

A las 21 obras podrían sumarse más

Vale recordar que las 21 obras que la ANIN priorizó estaban divididas en cinco grupos. Estos son orden público y seguridad; transporte y saneamiento, defensa y seguridad nacional, agricultura y riego; y desarrollo urbano.

A nivel de tipo de infraestructura están divididas de la siguiente manera: 9 vías urbanas, 3 establecimientos de salud, 3 comisarías, 2 obras de seguridad vecinal y comunal; 2 de agua potable y saneamiento; un canal de riego; y una capitanía.

Según informó la ANIN a Gestión en junio, 9 de ellas ya tenían expedientes técnicos. Por ello es que la entidad proyectaba arrancar rápidamente con un grupo (el de seguridad ciudadana) a finales de este año.

En torno a esta situación, Demartini indicó a Gestión que si bien las 21 son prioritarias, eventualmente el Ejecutivo podría impulsar que se identifiquen nuevas obras necesarias en el área próxima al puerto de Chancay.

“El presupuesto público del 2026 debería darles viabilidad inicial, pero la AA Chancay debe empezar a trabajar en los siguientes paquetes de obras priorizadas”, apuntó. A su criterio, ello hace más urgente decidir si todos estos proyectos serán ejecutados como inversiones públicas o no.

Cosco aguarda reglamento

El último 26 de septiembre se publicó en El Peruano una ley bastante esperada: la llamada “ley marco” para las Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP). A falta de que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) publique su reglamento, desde la AA Chancay indicaron que la empresa que administra el puerto, Cosco Shipping, está bastante pendiente de este proceso normativo.

“El reglamento es clave para ver como se operativizarán las ZEEP. Recordemos que Cosco tiene, en su plan de inversión, Chancay Park al lado del puerto, donde sería la zona franca. Están esperándolo para cerrar su propuesta”, señaló Demartini recordando que, según la ley, serán los privados quienes planteen al Mincetur dónde instalar las ZEEP.

El director ejecutivo de la AA Chancay aseguró también que, tras reunirse con la ministra Desilú León, y la viceministra de Comercio Exterior, Teresa Mera, puede comunicar que el reglamento será prepublicado en el más corto plazo, ya que la visión del Ejecutivo es contar con propuestas firmes apenas comience el 2026.

“Desde el empresariado nacional, bajo la SNI, hay mucho interés. Ya escuchamos que Temu también está interesado. Hay mucha expectativa, con el reglamento, creemos que en el primer trimestre del próximo año empezaremos a ver la apuesta concreta de los operadores”, anticipó.