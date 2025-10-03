En entrevista previa con Gestión, Hernán Yaipén, jefe de la ANIN, había indicado que el MEF debía transferirles S/ 265 millones para dar los primeros pasos en las obras cercanas a Chancay.
En el Poder Ejecutivo empiezan a discutir cómo permitir que las empresas interesadas en el puerto de Chancay “se sumen a la ola” del desarrollo económico que pretende generarle al Perú. Desde la Autoridad Nacional Autónoma del puerto de Chancay (AA Chancay) lo detallaron a Gestión.

