La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) ahora podría abarcar más inversiones en la zona de influencia del corredor logístico asociado al hub portuario de Chancay. La Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República del Perú dio luz verde a un proyecto de ley en esa línea.

En concreto, la iniciativa plantea modificar el Decreto Legislativo N° 1659, que regula las actividades de la ANIN referidas al puerto de Chancay.

La finalidad es incluir proyectos de inversión que no cuentan con Formato Único de Reconstrucción (FUR), pero sí con Código Único de Inversión (CUI) registrado en Invierte.pe., evitar que proyectos iniciados por la extinta Autoridad para la Reconstrucción con Cambios queden sin financiamiento y permitir la culminación de obras con más del 50% de avance físico o financiero, que actualmente están excluidas por criterios normativos restrictivos.

“ANIN identifica las intervenciones a cargo de los gobiernos regionales y locales comprendidas en el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC) y que cuenten con FUR aprobado hasta el 06 de diciembre de 2023, o con CUI declarado viable y registrado en el Invierte.pe al 31 de diciembre de 2023, ubicadas en las zonas de influencia del corredor logístico asociado al Hub Portuario de Chancay, cuyo avance de ejecución física o financiera sea mayor o igual al 50% (...)”, detalla la modificación.

Para tal efecto, la ANIN deberá aprobar el mecanismo para evidenciar el estado situacional de las referidas intervenciones, el mismo que debe regular que la información proporcionada por las unidades ejecutoras a cargo de las intervenciones tiene carácter de declaración jurada y debe remitida en el plazo máximo de 30 días calendario.

Igualmente, dispone que la cartera de inversiones estratégicas de transporte (CIET), actualice en 15 días los criterios de priorización (de dichas obras).

El dictamen, aprobado por 21 votos a favor y ninguno en contra, y que ahora deberá ser debatido en el pleno del Parlamento, fue presentado por la congresista María del Carmen Alva Prieto, del grupo parlamentario No Agrupados.

Como se recuerda, la finalidad del citado D.Leg. era asegurar la identificación, formulación y ejecución de intervenciones e inversiones que incluyan montos menores a S/ 200 millones en la referida zona de influencia bajo conducción y articulación de ANIN, y que contribuyan a reducir la pobreza y aumentar la competitividad.

Buscan evitar obras inconclusas

Con esta modificación, según el dictamen aprobado, se evita que proyectos de obras de alto avance queden inconclusos, reduciendo el riesgo de pérdida de valor de las inversiones y sobrecostos de reactivación.

La propuesta no crea gasto público adicional, pues su ejecución se realizará con cargo al presupuesto institucional del ANIN, ni modifica la estructura orgánica de las entidades involucradas.

Además, refiere, contribuye a sincronizar la infraestructura crítica que requiere el hub portuario de Chancay, y para su puesta en operación y crecimiento asegurando una cadena logística eficiente y competitiva.

Según la comisión, para este dictamen se obtuvo opinión favorable del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y de la propia ANIN, que destacan la importancia de esta reforma, para agilizar las intervenciones estratégicas.

Según ese grupo de trabajo parlamentario, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no ha realizado observaciones de carácter fiscal considerando que la medida no compromete el equilibrio presupuestal.

Debate de otros proyectos

Por otro lado, la comisión de Transportes y Comunicaciones, con 17 votos a favor y tres abstenciones, votó en contra del proyecto del congresista Jorge Flores Ancachi (PP) que planteaba declarar de interés nacional la infraestructura vial, ferroviaria y logística vinculada al puerto de Chancay y encargaba al MTC un plan para su ejecución.

El grupo de trabajo legislativo explicó que, tras analizarse esa propuesta, se concluyó en que las funciones propuestas para el MTC ya están contempladas en el Decreto Legislativo N° 1659 que dio el mismo encargo a la ANIN, y en el Decreto Legislativo N° 1689 que declara de necesidad pública e interés nacional la intervención estratégica e integral en las zonas de influencia del puerto de Chancay.