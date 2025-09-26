Cifras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dan cuenta que en los últimos diez años se ha registrado un incremento en el número de pasajeros de vuelos aéreos nacionales del orden del 112%, siendo Cusco y Arequipa los puntos del interior del país con mayor acogida.

La estadística señala que en ese lapso se transportaron 113.7 millones de pasajeros en el Perú; cifra que supera en 60 millones el número alcanzado en los diez años anteriores al periodo mencionado.

Entre enero y junio del presente año, los pasajeros de vuelos aéreos nacionales suman 7′799,189 pasajeros.

En ese contexto, los pasajeros que han ido al Cusco representan el 14% del total, mientras que Arequipa tiene al 7%.

Aerolínea low cost

En cuanto al tipo de aerolíneas a las que se recurre para los vuelos nacionales, se tiene que las denominada de low cost han captado a 20.6 millones de pasajeros nacionales.

En ese rubro –caracterizado por sus bajas tarifas- el 60% de pasajeros ha optado por los servicios de la aerolínea Sky.

Dicha empresa ha trasladado a 126,000 pasajeros al aeropuerto de Juliaca, en Puno, y a otros 96,000 al de Ayacucho.

En total, se ha prestado servicios rumbo a ambos destinos a 857,000 pasajeros a bordo de 5,600 vuelos.

En cuanto al Cusco, la aerolínea Sky trasladó hacia el Cusco a más de 411,000 pasajeros en 2,700 vuelos. Hacia Arequipa ha llevado a más de 222,000 viajeros en 1,400 vuelos.

En general, el rubro de las aerolíneas comerciales tiene un impacto económico en el Producto Bruto Interno del país del orden del 2.3%, generando 364,000 empleos directos e indirectos.