La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) informó que, a partir de las 13:00 horas locales, se suspendieron las operaciones aéreas en el Aeropuerto de Pisco debido a fuertes vientos provenientes de Paracas.

Dicha situación obligó a desviar dos vuelos comerciales de turismo hacia el Aeródromo de Nasca, explicó através de un comunicado.

Sin embargo, a las 14:30 horas, en Nasca también se presentaron condiciones adversas. La visibilidad se redujo a solo 4 kilómetros debido a la presencia de polvo en el ambiente, lo que llevó también a la suspensión temporal de las operaciones aéreas en esa zona.

“El personal especializado de CORPAC continúa monitoreando las condiciones meteorológicas para determinar el momento oportuno para reanudar las actividades aéreas”, anotó.

Los pasajeros y operadores turísticos están siendo informados constantemente, mientras se espera una mejora en el clima que permita restablecer los vuelos con normalidad.