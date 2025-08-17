El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) autorizó la publicación del Proyecto de Modificación del Reglamento de Acceso a la Infraestructura del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, documento elaborado por la concesionaria Lima Airport Partners (LAP).

La medida busca garantizar transparencia en las condiciones de acceso a la principal terminal aérea del país y abrir el debate con los usuarios que dependen de dicha infraestructura.

De acuerdo con la resolución, la propuesta deberá difundirse a través del diario oficial El Peruano, así como en el portal institucional del Ositran y en la página web de LAP.

Con ello se inicia un periodo de consulta pública de 15 días hábiles, destinado a que los llamados usuarios intermedios —aerolíneas, operadores de carga y otros prestadores que requieren acceso para brindar sus propios servicios— puedan remitir comentarios y observaciones.

El plazo empezará a computarse desde el lunes 18 de agosto, tras la publicación en El Peruano ocurrida el domingo 17, y se extenderá hasta el viernes 5 de septiembre, salvo la concurrencia de feriados. Durante este tiempo, los interesados podrán hacer llegar sus aportes mediante los canales oficiales establecidos por el regulador.

La iniciativa se enmarca en lo dispuesto por el Reglamento Marco de Acceso a la Infraestructura de Transporte de Uso Público (REMA), que establece los requisitos mínimos que deben contener tanto los reglamentos de acceso como sus eventuales modificaciones. Estos lineamientos buscan asegurar condiciones de acceso equitativas, no discriminatorias y que promuevan la competencia en el uso de infraestructuras críticas.

Concluido el periodo de consulta, Ositran deberá evaluar los comentarios recibidos y, de ser necesario, introducir ajustes a la propuesta de LAP antes de emitir una decisión final.

El objetivo es que el reglamento resultante responda a las necesidades del mercado, resguarde los derechos de los usuarios y contribuya al desarrollo eficiente del principal aeropuerto del país.