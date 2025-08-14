La bancada de Renovación Popular inició la recolección de firmas para interpelar al ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, a fin de que responda por una serie de cuestionamientos entre ellos la falta de idoneidad para ocupar dicho cargo, señaló el legislador de dicho grupo parlamentario Diego Bazán.

“Sabemos que no tiene la capacidad técnica y profesional para un cargo tan importante, además hay quejas de muchos gobernadores a nivel nacional sobre la falta de conclusión de proyectos importantes en el área de transportes y comunicaciones. Además ha tenido una actitud bastante beligerante sobre todo con la Municipalidad Metropolitana de Lima anunciando sanciones qué creemos son exageradas”, expresó el legislador en Canal N.

Ello ante la multa impuesta por el MTC, de 160 millones de soles, por no contar con la certificación ambiental requerida para realizar las obras del proyecto Vía Expresa Sur.

A ello se suma, según indicó la falta de apoyo para agilizar el proyecto sobre el tren Lima - Chosica, pues lo requiere muchas localidades que van al centro del país.

LEA TAMBIÉN: Ministro César Sandoval denunciará penalmente a Rafael López Aliaga

“Si no satisfacen las respuestas del ministro corresponderá a la censura”, subrayó congresista Diego Bazán. (Foto: Congreso)

Bazán indicó que no se se trata de una respuesta política a las diferencias que existe entre el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y el ministro. “Es lo que corresponde e iremos hasta el final si es que se requiere (...) Si no satisfacen las respuestas del ministro corresponderá a la censura”, subrayó.

Agregó que cuentan con el apoyo de otras bancada del Parlamento. “Tenemos ya 11 firmas de las 19 que se requieren. En el transcurso de las próximas horas se concretarán”, expresó.