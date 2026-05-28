La licencia de marca permite que una empresa autorice a otra el uso de su marca, logotipo o personajes a cambio de regalías o pagos acordados. (Foto: iStock)
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Redacción Gestión
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El licenciamiento de marcas se ha convertido en una estrategia clave para empresas que buscan ampliar su presencia en el mercado sin realizar grandes inversiones. Este modelo permite que una empresa autorice a otra el uso de su marca, logotipo o personajes a cambio de regalías o pagos acordados.

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