Megaplaza Ica inauguró ampliación de más de 6,000 m2 de área comercial. (Foto: Parque Arauco)
Megaplaza Ica inauguró ampliación de más de 6,000 m2 de área comercial. (Foto: Parque Arauco)
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El operador chileno de centros comerciales, Las nuevas instalaciones son parte de una ampliación promovida por la compañía, de modo de alojar a renovados locatarios.

En concreto, la ampliación alude a 6,500 metros cuadrados (m2), siendo que en componente gastronómico destacan operadores como, Popeyes, KFC, Naruto y, proximamente, Máster Kong, Villa Chicken y Chili’s.

A ello, se suma una propuesta retail, con la incorporación de marcas como Kamill, Sicurezza, Kayser, Platanitos, Skechers, RKF, THN y MiFarma Prime, así como la evolución de Samsung a un formato de tienda más amplio.

“En Parque Arauco creemos firmemente en el potencial de las regiones. Esta ampliación en Megaplaza Ica es una muestra concreta de nuestra apuesta por seguir invirtiendo en ciudades clave del país, contribuyendo a su desarrollo económico y social. Con este proyecto, buscamos consolidarnos como el mejor punto de encuentro de la ciudad, ofreciendo una experiencia cada vez más completa para nuestros visitantes”, señaló Alejandro Camino, gerente general de Parque Arauco.

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Negocio multifamily

Adicional al negocio retail, Parque Arauco también viene incursionando en el negocio multifamily en Perú. Tras un primer edificio en Miraflores,

El proyecto, cuya inversión asciende a S/114 millones, tendrá una superficie de 29,000 m2 y contempla la construcción de dos torres residenciales de 21 pisos, con 504 departamentos destinados al alquiler. También contará con niveles para locales comerciales, servicios y equipamientos compartidos.

“Megaplaza Independencia es uno de nuestros activos más emblemáticos y un motor clave de desarrollo para Lima Norte. Con este proyecto buscamos no solo diversificar nuestro portafolio, sino también crear ciudad", sostuvo Camino a inicios de año.

Próximo proyecto multifamily de Parque Arauco llegará a Megaplaza Independencia. (Foto: Gustavo Aldana Ramos)
Próximo proyecto multifamily de Parque Arauco llegará a Megaplaza Independencia. (Foto: Gustavo Aldana Ramos)
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