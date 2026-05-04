Paseo Begonias se encuentra en San Isidro. (Foto: Urbanova)
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Mayumi García
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Situado en San Isidro, Paseo Begonias es la propuesta urbanística con variada oferta retail, gastronómica y de oficinas, desarrollado por el Grupo Breca, a través de su brazo inmobiliario Urbanova. Así, a partir de más de 100,000 metros cuadrados (m2) de área arrendable gestionados por esta empresa, dicha zona sanisidrina se ha convertido en la primera opción de un público corporativo que transita activamente durante la semana y, que próximamente, recibirá nuevas alternativas de esparcimiento y hospitalidad.

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