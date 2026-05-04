El director de Negocios de Urbanova, Jose Carlos Leigh, señaló que por medio de una oferta diversa, que incluye más de 50 opciones entre restaurantes, tiendas comerciales, servicios de conveniencia, salud y hospitalidad, se ha logrado un flujo de aproximadamente 756,000 visitas al mes; ello, teniendo como público de primera línea a la comunidad empresarial adyacente.

“Paseo Begonias es una propuesta muy completa, que además de retail y espacios de trabajo, entrega un fuerte componente gastronómico que viene performando muy bien con nuestros visitantes. Y es que adicional a cafeterías y restaurantes, tenemos como una importante ancla a Popurrí, que es una zona comercial de más de 1,600 m2 con más de 14 conceptos gastronómicos”, expresó el vocero.

Popurrí se sitúa dentro de Paseo Begonias. (Foto: Urbanova)

Leigh indicó que entre las últimas adecuaciones realizadas en este espacio se encuentra el cambio del estacionamiento por una plaza pública, donde se ha priorizado la implementación de áreas verdes alrededor de negocios, tales como restaurantes y cafeterías. Actualmente, algunos de los establecimientos reconocidos que se encuentran en Paseo Begonias son Melt, Casa Sarao, Olivia, La Sanahoria, entre otros, que han llegado en el último año.

De hecho, la estratégica ubicación del desarrollo de Urbanova ha impulsado a que a la fecha el nivel de vacancia sea mínimo, con solo un establecimiento disponible. “Estamos trabajando para conseguir un operador que esté en línea con los intereses y las necesidades de nuestra comunidad. Tenemos mucha demanda por la zona; sin embargo, somos muy cuidadosos en que lo que vamos a ofrecer, sea retail o gastronómico, esté orientado a lo que busca nuestro público objetivo”, remarcó.

En esa línea, el ejecutivo de Urbanova resaltó que si bien, el oficinista es un actor clave en el consumo dentro de Paseo Begonias, la amplia propuesta que hoy ofrece este destino, también acerca a vecinos de la zona y de otros sitios, cuya afluencia se busca capitalizar en mayor medida sobre todo los fines de semana.

“La oferta que hemos venido sumando es muy interesante; por ejemplo, Popurrí cada vez es más atractivo para las familias los fines de semana, al igual que Zara, que aunque el sábado no es un día que la zona tiene muchos oficinistas, ese es el día que la tienda tiene mejores ventas. Y esas transacciones se estarían logrando con vecinos y visitantes de la zona”, agregó.

Jose Carlos Leigh, director de Negocios de Urbanova.

Torre Rosales

A la actual propuesta que brinda Paseo Begonias, en octubre del próximo año se sumará la entrega de Torre Rosales, un edificio de 22 pisos con alrededor de 30,000 m2 de oficinas prime; además, de un hotel Extended Stay de 12 niveles.

“Ya se ha culminado la cota 0 del proyecto y se tiene un avance aproximado de 35%. Estamos dentro de los plazos y el objetivo es que esté listo el otro año”, manifestó Leigh.

El buen panorama que acompaña la demanda de oficinas prime permite que actualmente Torre Rosales —aún sin ser inaugurada— tenga un 30% de su oferta comprometida; ello, en un contexto en que el mercado de oficinas clase A tiene vacancias de alrededor del 10%.

Adicional a las oficinas, Torre Rosales contará con tres restaurantes, un gimnasio y cafeterías, siendo que los operadores que entrarán con estos negocios se encuentran en estado de negociación.

“Se dispondrán de 1,000 m2 adicionales para restaurantes, 300 m2 para cafeterías y entre 1,500 y 2,000 m2 para un gimnasio. Asimismo, en el último piso del hotel habrá un rooftop”, detalló el vocero de Urbanova.

Torre Rosales tiene un 35% de avance y será entregada en octubre del 2027. (Foto: Urbanova)