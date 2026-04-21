Sarcletti Café ya cuenta con una sede en San Isidro. (Foto: Sarcletti)
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Mayumi García
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En un poco más de 30 años de existencia, Sarcletti evolucionó de su inicial concepto de heladería-cafetería a una propuesta de restaurante con más de 100 platos en carta en constante renovación, al igual que el horizonte de crecimiento de la firma para los siguientes años. Así, a partir de un primer trimestre con aumentos en facturación de entre 5% y 7%, la compañía se prepara para iniciar una nueva etapa como parte de su expansión en Lima y, posteriormente, también en el extranjero.

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