Gabriel Abugattás, cofundador de Sarcletti, señaló que tras contar con 29 locales, entre Lima y otras ubicaciones, la firma en adelante se enfocará en lograr un mayor número de posiciones en su nueva oferta Sarcletti Café. Dicho concepto desde hace dos años cuenta con una sede en San Isidro, donde la propuesta es mucho más digital, con un despacho self-service y teniendo como atributo base la rapidez y la fluidez en la atención.

“Tenemos un tótem digital en el que el comensal puede realizar su pedido y recogerlo, el objetivo es hacer el proceso más dinámico, dirigiéndonos a un target mucho más joven, que está en constante movimiento y apurado como un oficinista u otros, quienes desean comer algo rico y saludable. La oferta va desde diversos sandwiches, tipos de ensaladas hasta platos, todos productos saludables y de una gama más gourmet”, explicó.

Abugattás expresó que la buena recepción que ha tenido la propuesta de Sarcletti Café en su local de 150 metros cuadrados (m2) en San Isidro, impulsa a que este año se aperturen tres nuevas sedes bajo este paraguas. La inauguración más próxima, específicamente, en junio se dará en el Jockey Plaza, mientras que los otros dos puntos aluden a una sede, cuya ubicación aún se mantiene en reserva y, finalmente, a un espacio dentro de The Square, el centro comercial en Surco que será inaugurado antes de fin de año.

“Nuestro ideal de locales es entre 120 a 150 m2, como el que tenemos en San Isidro, pero los tres locales que vamos a abrir están más o menos entre 25 y 30 m2. Se tratan de formatos compactos, considerando también que el driver que estamos manejando es el de una atención rápida y fluida”, detalló.

Sarcletti Café tiene una variada carta. (Foto: Instagram Sarcletti Café)

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Sarcletti Café a Chile

Con un ticket de consumo de alrededor de S/ 40 en Sarcletti Café, la proyección de crecimiento para este concepto se alberga, principalmente, en Lima y el extranjero, para el corto y mediano plazo, descartando de momento cualquier expansión vía franquicias.

“Me estoy yendo a Chile porque hay interés por la marca Sarcletti Café. Estamos conversando para ver si entramos vía sociedad con alguien de allá, pero con experiencia, pues negocios de gastronomía demandan de perfiles conocedores del rubro. La posibilidad de que el proyecto se concrete este año depende de las oportunidades que muestre el mercado”, remarcó.

En lo que concierne a Lima, el vocero manifestó que posterior a analizar el desempeño de las nuevas ubicaciones, se evaluaría continuar la expansión, cuyo radio de acción no solo se reducirían a espacios dentro de edificios (como en San Isidro) o centros comerciales, sino también en locales puerta a calle.

“En la medida que tengamos locales que se ajusten a nuestras expectativas, también vamos a crecer con ubicaciones puerta a calle. Por ejemplo, hubo un momento en que nos ofrecieron diferentes locaciones para Sarcletti, pero en la visita veíamos que no se contaba con los ductos de extracción de cocina y otras características importantes para la operación; entonces, es necesario tener instalaciones que cuenten con los requerimientos propios de nuestra actividad”, remarcó.

Finalmente, Abugattás afirmó que en línea con un mayor número de sedes, el centro de producción de 100 m2, situado en San Borja, tendrá un crecimiento de alrededor de 30%, siendo que esta mayor capacidad será impulsado, principalmente, por la implementación de hornos modernos

El dato

Sarcletti tradicional tiene locales entre 200 a 500 m2 aproximadamente. La aperturas de estos restaurantes, por ahora, permanecen en stand by. “Sarcleti se va a seguir consolidando como marca y aunque la expansión va a venir por Sarcleti Café, ello no quiere decir que no vayamos a abrir más locales de Sarcleti tradicional. Eso dependerá mucho de buenas ubicaciones”, agregó Abugattás.