Jockey Plaza es un centro comercial que se encuentra en el distrito de Surco. (Fuente: Perú Retail)
Mayumi García
Actualmente, el centro comercial Jockey Plaza está consolidado como el principal punto de entrada al Perú de diferentes marcas internacionales y de lujo, las cuales encuentran en este recinto las condiciones para el inicio de su apertura al mercado local. Esta situación, sumado a otros aspectos, vienen capitalizando en favor del mall surcano que al cierre del 2025 acumuló un año más de crecimiento en ingresos, lo que lo apalanca en el origen de nuevos proyectos para los siguientes años.

