De acuerdo al análisis y discusión de la gerencia, presentado ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), la compañía informó que al finalizar el 2025 se registraron ingresos por S/ 371 millones, cuya cifra evidencia un crecimiento de 2% respecto al mismo periodo del año anterior (S/ 363.6 millones). Según la firma, los resultados responden a la consolidación de las iniciativas comerciales implementadas durante el año pasado, destacando el fortalecimiento del mix de arrendatarios, en un contexto en el que los ingresos por arrendamiento de locales se incrementaron en 1.17%.

En concreto, el centro comercial en el 2025 recibió a 44 nuevas marcas, de las cuales 15 correspondieron a firmas que llegaban por primera vez al país. Destacan dentro de las nuevas marcas Alo Yoga, Karl Lagerfeld, Parfois, Alma en Pena, Flabelus, Tumi y La Martina. Además, a finales del año pasado se inauguró una tienda de Dolce & Gabbana, marca de lujo reconocidas a nivel global.

Adicional a la contribución que significa un mayor portafolio de locatarios, la empresa resaltó la mayor afluencia de visitantes que significó un aumento de 6.14% en los ingresos por administración del parking y de 10.83% en la facturación por publicidad, “evidenciando una mayor actividad comercial y monetización del tráfico del centro comercial”.

Alma en Pena fue una de las marcas que aterrizó el año pasado en el Jockey Plaza. (Foto: Alma en Pena)

Recolocaciones y reconversión de m2

Jockey Plaza también indicó que durante el 2025 se ejecut ó un plan activo de renovación y ampliación de operadores existentes, materializado en 33 relocalizaciones y expansiones de tiendas , optimizando la asignación de espacios. Algunas de las marcas que ampliaron o renovaron sus formatos fueron Miniso, Sony, Lego, Converse, Tramontina e Infanti.

“También destaca la remodelación y ampliación de Desigual, cuya superficie se incrementó en 70%, convirtiendo al Perú en el tercer país a nivel mundial, después de China y España, en implementar este nuevo formato de tienda”, remarcó la compañía.

A ello, la firma sumó que se continuó con el plan de reconversión de metros cuadrados (m2) estratégicos, como la inauguración del nuevo Adidas Brand Center de aproximadamente 2,200 m2; el desarrollo progresivo de la zona de lujo del Boulevard con la incorporación de marcas internacionales, y la reapertura de H&M bajo su formato global más reciente ; así como la remodelación, ampliación y mudanza de diversas tiendas dentro del mall.

“Estas iniciativas refuerzan el posicionamiento del centro comercial como principal destino comercial y de experiencias del país, habiendo cerrado el ejercicio 2025 con una vacancia orgánica menor al 1%. Este desempeño también se vio respaldado por la maduración de marcas incorporadas en periodos previos, cuyo aporte ha continuado consolidándose durante el año, reforzando la base comercial y la mayor atracción de visitantes”, destacó.

Adidas Brand Center inauguró tienda de aproximadamente 2,200 m2 en centro comercial. (Foto: GEC)

¿Cuánto venden las marcas en el Jockey Plaza?

Entre los diferentes resultados, el centro comercial resaltó el sólido desempeño en la línea de cobranza a clientes, que alcanzó S/ 439.7 millones, evidenciando un crecimiento de 1.7% en relación al 2024 (S/ 432.4 millones). Jockey Plaza sostuvo que la cifra estuvo impulsada —además, de la incorporación de nuevas marcas y la optimización del mix comercial del negocio— por un aumento de las ventas totales de locatarios de aproximadamente 6% interanual, con un monto cercano a S/ 2,400 millones.

“El mayor dinamismo estuvo impulsado, principalmente, por las categorías de belleza y accesorios, vestir casual y deportivo, que en conjunto aportaron una parte relevante del crecimiento total. Además, de las categorías de servicios, deco hogar, tecnología y gastronomía”, detalló.

Ventas totales de locatarios crecieron aproximadamente 6% interanual, con un monto cercano a S/ 2,400 millones. (Foto: Difusión)

Los proyectos de Jockey Plaza

Al finalizar el 2025, Jockey Plaza señaló que registró un EBITDA ajustado de S/ 179.5 millones (equivalente a US$ 53 millones) y un patrimonio que se incrementó en 3%, alcanzando S/ 652.2 millones, debido principalmente a la utilidad generada durante el ejercicio.

“Este fortalecimiento patrimonial contribuye a sostener la estrategia de crecimiento y ejecución de proyectos de la compañía”, manifestó.

En esa línea, la compañía incidió en que viene desarrollando nuevas iniciativas orientadas a ampliar sus fuentes de ingresos y continuar fortaleciendo su posicionamiento. Entre ellas destacan el desarrollo del proyecto outlet y la nueva categoría de coworking (J-Work), las cuales complementan el negocio actual y sientan bases sólidas para continuar generando valor en los próximos años.

Es preciso indicar que el nuevo outlet estará ubicado en un terreno colindante al actual centro comercial, específicamente, en la intersección de las avenidas Javier Prado y Panamericana Sur. Este espacio contará con una superficie arrendable de alrededor de 8,000 m2 y albergaría a más de 80 marcas. El proyecto tenía como fecha estimada de inauguración a fines de este año.