Jockey Plaza espera crecer 4% en ingresos este año. (Andina)
Mayumi García
Con 28 años en el mercado, Jockey Plaza se ha consolidado como uno de los centros comerciales más emblemáticos de la capital. Su fortaleza quizá más importante es que el mall de Surco no solo es una vitrina de importantes marcas, sino que se ha convertido en un espacio de entretenimiento y constante experiencia para visitantes cuyo fin no es necesariamente la compra. En diálogo con Gestión, Rossana Arnaiz, gerenta de Finanzas y Tecnología del mall, comentó sobre el desempeño del centro comercial; además, de otros aspectos que vienen impulsando su facturación.

