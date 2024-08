(G de Gestión) La salida, primero, de Tiendas Paris en el 2020, y hace pocas semanas de Forever21, le permitió al centro comercial Jockey Plaza reconfigurar sus espacios y darle la bienvenida a nuevas marcas. Se trata de las españolas Stradivarius, Oysho y Massimo Dutti, de Inditex (dueño de Zara), que abrirán las puertas de sus primeras tiendas en el país, en las próximas semanas.

“Stradivarius, Oysho y Massimo Dutti abrirán sus tiendas entre setiembre y octubre de este año. Además, Zara Home ampliará su formato porque hemos visto una demanda en crecimiento por este tipo de productos”, comentó Calle en diálogo con G de Gestión.

El ejecutivo explica que la salida de Paris les permitió mover su centro financiero hacia esa zona donde antes se encontraba la tienda por departamento de Cencosud. Y reemplazar el espacio de los bancos por “mejores experiencias” para los clientes. “Pusimos cultura con una gran librería y también se ha ubicado en ese espacio un gimnasio con un buen tamaño”.

Cabe recordar que la salida de Paris dejó un espacio libre de12,500 m2 en el Jockey Plaza. En tanto, Forever21 salió de un área de más de 2,000 m2. Tras su retiro del país, de esta última marca, los expertos en retail ya habían adelantado que Zara o H&M podrían reforzar su presencia en el Perú, aprovechando todo lo que mueve el mercado local de fast fashion: entre US$ 400 y US$ 420 por metro cuadrado (m2), según cálculos de la consultora A&M Gestión y Desarrollo.

Sobre las marcas

De acuerdo a la página web de la española Inditex, Stradivarius nació como una empresa familiar de moda para mujer. Actualmente sus equipos de diseño trasladan las tendencias actuales a estilos propios e innovadores.

En el caso de Massimo Dutti, una marca tanto para mujeres como para hombres, ofrece prendas que combinan la línea de sastrería con un estilo más confortable y atemporal de prendas más informales y relajadas.

Oysho tiene su foco en el deporte y el estilo de vida activo, así como en el tiempo libre de los consumidores.

¿Quién es el dueño de Inditex?

Inditex es un imperio de moda construido por el multimillonario español de 88 años llamado Amancio Ortega, quien desde los 14 años se involucró en el mundo de la moda y las confecciones. Según Forbes, su fortuna asciende a US$ 100,700 millones y ocupa el duodécimo puesto de “Las personas más ricas del mundo”.

Diferentes medios internacionales reportaron en julio que Ortega estaría lejos de pensar en el retiro. En el 2023 le compró a Walmart un edificio de 31,600 m2 a las afueras de Los Ángeles por un valor de US$ 109 millones para mejorar la distribución de su ropa, fabricada en España, en Norteamérica.

