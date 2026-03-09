La empresa Glexco Robotics proyectó que este 2026 alcanzarán los US$ 10 millones en facturación, considerando, principalmente, el diseño de nuevos productos, como las soluciones demandadas a pedido por la gran empresa y el sector educación.

“Si bien en el 2025 hubo una importante labor de educación al sector empresarial sobre los servicios de robótica en general, ahora ya se pueden ver proyectos concretos en distintos sectores. Nuestra expectativa es alcanzar, al cierre del 2026, un crecimiento en las ventas de seis veces en comparación al año previo”, manifestó Jorge Tuesta, CEO de Glexco Robotics.

El ejecutivo destacó el interés de las empresas por asociar sus marcas a la tecnología e innovación y la obtención de mejores resultados en la interacción con los usuarios, dinamizando el alquiler de robots para eventos corporativos e institucionales.

“Se ha identificado que, en eventos corporativos, las activaciones con robots incrementan en 500% el tiempo de interacción por visitante y aumentan hasta en 12 veces la generación de contenido espontáneo, pues los usuarios se toman fotos para subirlas a las redes sociales, destacando la exposición de marca”, precisó.

Añadió que el alquiler de robots representa el 10% de la facturación de Glexco y representa la satisfacción de una necesidad de las organizaciones por emitir signos tangibles de innovación. Además, constituye un camino hacia la incorporación de las nuevas tecnologías en IA y robótica.

“La inclusión de robots en eventos corporativos no es producto de la moda, sino una decisión estratégica con resultados medibles en experiencia, posicionamiento y generación de valor para audiencias empresariales. La interacción con robots despierta curiosidad y un recuerdo duradero, facilitando interacciones más profundas con los públicos de interés y mayor visibilidad”, refirió Tuesta.

Robot Expertus en funcionamiento. (Foto: Glexco)

Mercado local de robótica

El CEO de Glexco Robotics señaló que el mercado peruano de robótica se expandió en aproximadamente 20% durante el 2025 debido a un mayor consumo de universidades, minería, retail, industria y servicios, que requirieron desde soluciones en seguridad y sistemas educativos.

“Hoy, en Perú, ya se ven universidades utilizando sistemas de robótica para enseñanza de habilidades tecnológicas o en investigación, y a empresas mineras o de logística que disponen de cuadrúpedos para patrullajes, inspecciones o monitoreo inteligente en actividades de alto riesgo y entornos controlados. Incluso se registran pedidos de la gran empresa para el diseño y desarrollo de robots personalizados para servicios o fines sociales”, manifestó.

El mercado mundial de robótica alcanzó un valor estimado de US$ 69.7 mil millones en el 2025, con una proyección de crecimiento del 29% para el presente año. “A nivel mundial, se reportó el despliegue de miles de robots con mayores capacidades de IA y autonomía en fábricas y centros logísticos. También soluciones de robótica para servicios de atención al cliente, retail, hotelería y turismo, seguridad, minería y limpieza. Se trata de una tendencia que hasta hace dos años era incipiente en Perú, pero que ya está despertando”, indicó el ejecutivo.

El dato

Glexco Robotics introdujo al mercado el robot humanoide Glex 1 Pro con capacidad conversacional interactiva para brindar información y orientación a los clientes en tiempo real. Adicionalmente, han presentado la versión del robot inteligente Xpertus Web, 100% peruano creado por ingenieros locales, que facilita la interacción con los usuarios desde cualquier punto del país.

