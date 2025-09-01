Jorge Tuesta, gerente general de Glexco, destacó que la compañía peruana de soluciones en energía y robótica firmó un acuerdo exclusivo con el gigante tecnológico chino UBTECH Robotics Corp, con el objetivo de fortalecer su portafolio en el sector educativo.

“La alianza permitirá que instituciones educativas peruanas accedan a tecnología de vanguardia para formar competencias en robótica, inteligencia artificial y STEAM, mediante un proceso que va desde el reconocimiento de componentes hasta la creación de un robot propio”, señaló a Gestión.

La expectativa es que el proyecto llegue a las 25 regiones del país y, en una primera etapa, al 10% de más de 55,000 colegios públicos con mejor conectividad. Para lograrlo, ya ha invertido más de US$ 2 millones en lo que va del año y estima que la inversión total alcanzará entre US$ 10 millones a US$ 15 millones hacia 2026 para el desarrollo e innovación desde sus nuevas sedes en el extranjero.

Jorge Tuesta, gerente general de Glexco.

La expansión de Glexco: China y Arabia como ejes de la innovación

Glexco, pionera en robótica humanoide en Perú, abrió este año una oficina en Shenzhen, considerado el “Silicon Valley” chino.

“En China contamos con una oficina que actúa como enlace técnico y logístico, donde ingenieros peruanos y chinos trabajamos en la personalización de soluciones en robótica. Nuestro objetivo es traer al Perú tecnología de última generación, desarrollando e implementando de forma rápida innovaciones que respondan a las necesidades de distintos sectores de la economía”, señaló el ejecutivo.

Como parte de su estrategia de expansión, la firma también ingresó a Arabia Saudita con una sede orientada a soluciones tecnológicas para la minería. “En Perú tenemos experiencia en minería y, junto con nuestros aliados en China, desarrollamos soluciones en energía y robótica orientadas a seguridad y optimización de procesos, que aplicaremos tanto en el mercado local como en Arabia Saudita”, comentó.

Ramo abre puertas a Glexco para expandir robots en el mercado

Ramo Perú, filial de la brasileña Ramo, tiene como socio a Glexco para desarrollar soluciones conjuntas, lo que representa una oportunidad clave para presentar sus robots a los clientes de la red.

“Tenemos una alianza estratégica con Ramo, que agrupa a 180 empresas, a las cuales estamos presentando nuestros robots para su adopción. Nuestro humanoide Expertus está diseñado para tareas de asistencia, guía y promoción de productos y servicios”, anotó el ejecutivo.

Sin embargo, aclaró que aún no existe un robot específico operando en un sitio determinado. Si bien las soluciones ya están desarrolladas, todavía es necesario realizar adaptaciones según los requerimientos de cada cliente. “Calculamos que en tres a cinco meses deberíamos tener robots asumiendo los roles específicos que nos han solicitado, con soluciones orientadas a resolver los desafíos de innovación y optimización de procesos en distintos sectores”, estimó.

Con esa perspectiva, la empresa proyecta una facturación de entre US$ 20 millones y US$ 50 millones en 2026, impulsada por la venta de equipos de robótica educativa, además de robots humanoides, cuadrúpedos y otras soluciones de robótica industrial.

“Hay diversas industrias que nos han mostrado interés y estimamos un volumen importante de robots en nuestros cuatro segmentos de portafolio. Por ahora, no registramos ventas significativas, pero estamos en proceso de customización de las soluciones para implementarlas el próximo año”, indicó.

Socios. Los aliado estratégicos de Glexco son empresa globales de robótica e inteligencia artificial como UBTECH Robotics Corp, Unitree Robotics, Deep Robotics , entre otros.

Expertia. Para el primer trimestre de 2026, estaría lista la versión femenina de Expertus.

Fabricación. Si bien el diseño y fabricación de los robots de Glexco corresponde a profesionales peruanos, existe cerca de un 70% de materias primas importadas, como los chips.

Neurociencia. Glexco ha incorporado incorporado en su robot humanoide un sistema tecnológico basado en neurociencia, que permite realizar análisis de mercado respaldado por protocolos especialmente diseñados para ese tipo de tareas.