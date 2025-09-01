Los aliado estratégicos de Glexco son empresa globales de robótica e inteligencia artificial como UBTECH Robotics Corp, Unitree Robotics, Deep Robotics, entre otros. (Foto: Glexco).
Arabia Saudita ha mostrado interés en Perú no solo en la minería, sino también en innovación tecnológica. Ese escenario permitió que la peruana Glexco instalara una oficina en el país árabe para ofrecer soluciones en robótica aplicadas a minería y otros sectores. Con este paso, la firma refuerza su plan de expansión internacional, apalancada en inversiones, alianzas estratégicas y un portafolio diversificado de robots, con la mira puesta en consolidarse en el mercado local y crecer en escenarios globales hacia 2026.

