La empresa peruana nació en 2006 siendo una consultora de tecnología . Luego, con el pasar de los años han ofrecido soluciones de software para el mundo corporativo. Hoy, ya cuenta con robots de servicio en su portafolio de negocios.

El mayor crecimiento de la empresa fue en pandemia , debido a que las empresas pasaban por un proceso de transformación digital . Cada año mantiene un ritmo de crecimiento de entre 10% y 15%. Sin embargo, en 2023 no fue un año alentador ya que dicho crecimiento se redujo a la mitad (7%). Este año se han recuperado y volvieron a mantener el mismo ritmo. En 2023 la empresa facturó, solo en Perú, aproximadamente US$ 12 millones. Al cierre de este año estiman tener una facturación de US$ 13 millones.

En el negocio de los robots asistenciales, la empresa le compra a proveedores o fabricantes en Asia (China, Corea del Sur y Japón), ya que en dicha región está muy avanzado en estos tipos de robots. Entre las marcas reconocidas que comercializa Zoluxiones, destacan LG y Pudu Robotics, este último tiene un robot mesero con rostro de gato y es 100% autónomo.

“Seleccionamos los robots y lo configuramos e incorporamos software para darle facilidad de lenguaje y con eso hacemos que el robot sea más útil. Si hay algún componente adicional que agregar, por ejemplo, un POS para un restaurante, le ponemos un software inteligente y lo integramos al sistema del cliente” , explicó a Gestión, Gerardo López, presidente de Zoluxiones.

Gerardo López, presidente de Zoluxiones.

¿Robots de limpieza en malls?

El presidente de Zoluxiones resaltó que los robots están transformando las operaciones de las empresas en relación al contacto humano. Por ejemplo, sus robots de servicio ya están en supermercados. “Hemos puesto nuestros robots en Tottus y en el restaurante Rokys . Próximamente estaremos enviando un robot de limpieza a un centro comercial ”, adelantó Gerardo López.

Asimismo, explicó que la limpieza en los centros comerciales se realizan cuando cierra el horario de atención al público. “ Cuando cierra el centro comercial, se hace toda una reposición y mantenimiento del espacio. Los robots optimizan la limpieza y complementan el trabajo de los empleados ”, indicó el ejecutivo.

En general, los robots de servicio se aplican a varios sectores: supermercados, centros de salud, centros comerciales, centros de reposo, centros educativos, aeropuertos, restaurantes, entre otros. El presidente de la empresa resaltó que en Estados Unidos, sus r obots ya trabajan en casas de reposo para ancianos y en universidades con respecto a labores de limpieza.

Actualmente la empresa cuenta con varias líneas de negocio: desarrollo de software, soporte técnico de infraestructura y ciberseguridad, soluciones con manejo de gestión de contenidos, gemelos digitales , robótica y soluciones staffing (brindan profesionales a las empresas para trabajar en proyectos).

López contó que el negocio que más representa sus ingresos en Perú es el desarrollo de software con un 60%, mientras que el negocio de robots asistenciales solo el 10%. Sin embargo, en otros países la demanda por los robots de servicio es alta y se ve reflejado en los ingresos (25%).

Planes de expansión

La empresa tiene una base de operaciones en Perú, Estados Unidos y México. Además, dan soporte técnico de desarrollo de software e infraestructura tecnológica a empresas en Canadá. “Hay un grupo de ingenieros que trabaja para proyectos locales o internacionales. El 60% de nuestro personal es bilingüe”, afirmó el presidente de Zoluxiones.

“La oficina principal está en Perú, sin embargo, nuestra fuerza de trabajo está distribuida por el mundo. Tenemos empleados de otras nacionalidades. La principal fuerza laboral la tenemos aquí ”, agregó.

En cuanto a su expansión internacional de cara al 2025, Gerardo López dijo a este medio que ingresará a dos nuevos mercados dentro de la región para instalar sus operaciones y así estar presentes en cuatro países a nivel global. La empresa espera crecer entre un 15% y 20% en 2025.

“Tenemos dos países de la región que probablemente, ahora con la aprobación del directorio, podamos ingresar, eso en cuanto a la expansión internacional. Respecto al producto, vamos a continuar desarrollando Inteligencia Artificial (IA) y Robótica en nuestras bases de operación en Perú y Estados Unidos ” , indicó López, quién destacó que la línea de robots va a tener un crecimiento más acelerado, entre 50% o 60% y la IA, un 30% o 40%.

