Empresa destacó que hoy TGP incrementó el volumen de gas natural disponible durante esta etapa de emergencia, pasando de 70 a 80 millones de pies cúbicos diarios. (Foto: Andina)
Empresa destacó que hoy TGP incrementó el volumen de gas natural disponible durante esta etapa de emergencia, pasando de 70 a 80 millones de pies cúbicos diarios. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

entre los días 9 y 10 de marzo, de acuerdo con el listado aprobado por el Ministerio de Energia y Minas.

Destacó que para el día de hoy, la empresa TGP ha incrementado el volumen de gas natural disponible durante esta etapa de emergencia, pasando de 70 a 80 millones de pies cúbicos diarios.

Respecto a la activación de las unidades de transporte que operan exclusivamente con GNV, explicó que para que estas unidades puedan abastecerse de GNV, es necesario que el sistema de INFOGAS active los chips correspondientes.

En ese sentido, Cálidda solicitó a los usuarios que cuenten con vehículos pesados, en el punto 2, que envíen al correo: transportepesadognv@calidda.com.pe o ingresen en el enlace https://bit.ly/410eqoB la información de sus unidades, incluyendo: número de placa, tipo de vehículo, tipo de carrocería y tipo de producto que transportan. Esta información, explicó será remitida a INFOGAS para su revisión y posterior activación.

LEA TAMBIÉN: Luz al final del ducto de TGP: se extinguió finalmente el fuego en la zona

Recordó que el MINEM actualizó la priorización de suministro para los usuarios, conforme a la Resolución Directoral N.º 026-2026-MINEM-DGH, de la siguiente manera:

1. Hogares y comercios, incluyendo servicios esenciales como hospitales, clínicas,

comedores populares, entre otros.

2. Unidades de transporte que operan exclusivamente con GNV, es decir, aquellas cuyo motor solo puede utilizar este combustible y no gasolinas, Diesel o GLP.

Los vehículos autorizados exclusivos a GNV son los siguientes:

- Transporte público de pasajeros (no incluye taxis, combis, coasters, mototaxis, entre otros).

- Camiones de carga de materiales y alimentos.

- Cisternas que transportan combustible.

- Camiones compactadores de basura.

LEA TAMBIÉN: Perú ante la crisis del gas: las medidas de contingencia que proponen especialistas

3. Industrias cuyo consumo diario sea menor a 20,000 m3 y que estén vinculadas a la salud

pública, producción de alimentos y actividades relacionadas, como vidrio, plásticos, papel, cartón, farmacéuticas, entre otras. (Industrias priorizadas).

Ivocaron a todos lo usuarios a continuar haciendo un uso prudente, responsable y solidario del gas natural. (Foto: GEC).
Ivocaron a todos lo usuarios a continuar haciendo un uso prudente, responsable y solidario del gas natural. (Foto: GEC).

4. Empresas generadoras de electricidad que no forman parte del SEIN, previa autorización del COES.

Finalmente, reiteraron su invocación a todos lo usuarios a continuar haciendo un uso prudente, responsable y solidario del gas natural.

TE PUEDE INTERESAR

Moody’s pone el foco sobre problemas con gas natural y GLP: el impacto en riesgo crediticio
Gas natural: las 6 medidas excepcionales para asegurar el abastecimiento de combustibles
Alza de precios en marzo: el riesgo de la falta de gas natural sobre la inflación

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.