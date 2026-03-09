Cálidda, la empresa distribuidora de gas natural en Lima y Callao, informó que estará procediendo con la reconexión de servicio de gas natural a las industrias priorizadas entre los días 9 y 10 de marzo, de acuerdo con el listado aprobado por el Ministerio de Energia y Minas.

Destacó que para el día de hoy, la empresa TGP ha incrementado el volumen de gas natural disponible durante esta etapa de emergencia, pasando de 70 a 80 millones de pies cúbicos diarios.

Respecto a la activación de las unidades de transporte que operan exclusivamente con GNV, explicó que para que estas unidades puedan abastecerse de GNV, es necesario que el sistema de INFOGAS active los chips correspondientes.

En ese sentido, Cálidda solicitó a los usuarios que cuenten con vehículos pesados, en el punto 2, que envíen al correo: transportepesadognv@calidda.com.pe o ingresen en el enlace https://bit.ly/410eqoB la información de sus unidades, incluyendo: número de placa, tipo de vehículo, tipo de carrocería y tipo de producto que transportan. Esta información, explicó será remitida a INFOGAS para su revisión y posterior activación.

Recordó que el MINEM actualizó la priorización de suministro para los usuarios, conforme a la Resolución Directoral N.º 026-2026-MINEM-DGH, de la siguiente manera:

1. Hogares y comercios, incluyendo servicios esenciales como hospitales, clínicas,

comedores populares, entre otros.

2. Unidades de transporte que operan exclusivamente con GNV, es decir, aquellas cuyo motor solo puede utilizar este combustible y no gasolinas, Diesel o GLP.

Los vehículos autorizados exclusivos a GNV son los siguientes:

- Transporte público de pasajeros (no incluye taxis, combis, coasters, mototaxis, entre otros).

- Camiones de carga de materiales y alimentos.

- Cisternas que transportan combustible.

- Camiones compactadores de basura.

3. Industrias cuyo consumo diario sea menor a 20,000 m3 y que estén vinculadas a la salud

pública, producción de alimentos y actividades relacionadas, como vidrio, plásticos, papel, cartón, farmacéuticas, entre otras. (Industrias priorizadas).

(Foto: GEC).

4. Empresas generadoras de electricidad que no forman parte del SEIN, previa autorización del COES.

Finalmente, reiteraron su invocación a todos lo usuarios a continuar haciendo un uso prudente, responsable y solidario del gas natural.