El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) clausuró seis establecimientos que operaban fuera del marco legal en Loreto y Cusco. Los operativos permitieron incautar equipos destinados a apuestas deportivas en línea y máquinas tragamonedas.

Las intervenciones fueron ejecutadas por la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas con apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP), como parte de las acciones de control que la entidad viene desplegando en distintas regiones del país.

Según informó el ministerio, los establecimientos intervenidos funcionaban de manera clandestina y no contaban con las autorizaciones exigidas por la normativa vigente.

Loreto y Cusco concentraron las intervenciones

En Loreto, los fiscalizadores intervinieron tres locales ubicados en el distrito de Ramón Castilla. Dos de ellos operaban realizando apuestas deportivas en línea, por lo que se incautaron 24 equipos informáticos utilizados para esta actividad.

En la misma jurisdicción también fue clausurada una sala clandestina de tragamonedas, donde se decomisaron 19 máquinas que funcionaban al margen de la regulación.

En Loreto se incautaron equipos informáticos utilizados para apuestas deportivas en línea.

Por su parte, en el distrito de Espinar, en Cusco, se intervino tres establecimientos adicionales. Durante las acciones de control se confiscaron 26 máquinas tragamonedas destinadas a menores de edad, actividad prohibida por la legislación peruana.

Mincetur acumula 13 cierres durante el 2026

La entidad señaló que los operativos forman parte de su estrategia para fortalecer la formalización del sector de juegos y apuestas.

En lo que va del año, el Mincetur ha dispuesto el cierre de diez locales de apuestas deportivas y tres salas de máquinas tragamonedas que operaban fuera del marco legal.

Las acciones de fiscalización se realizan bajo el marco de la Ley N.º 27153, que regula la explotación de juegos de casino y máquinas tragamonedas; la Ley N.º 31557, vinculada a las apuestas deportivas a distancia; y la Ley N.º 29149, que sanciona las tragamonedas destinadas a menores de edad.

En Cusco fueron decomisadas máquinas tragamonedas destinadas a menores de edad.

Juego ilegal puede ser sancionado con prisión

El Mincetur recordó que las personas que promuevan o participen en actividades de juego ilegal pueden enfrentar sanciones penales.

De acuerdo con el Código Penal, estas conductas pueden ser castigadas con penas privativas de libertad de entre uno y cuatro años, además de sanciones administrativas.

La entidad exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad irregular relacionada con apuestas, casinos o máquinas tragamonedas a través de sus canales oficiales.