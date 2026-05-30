Los operativos fueron ejecutados por fiscalizadores del Mincetur con apoyo de la Policía Nacional.
Los operativos fueron ejecutados por fiscalizadores del Mincetur con apoyo de la Policía Nacional.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El (Mincetur) clausuró seis establecimientos que operaban fuera del marco legal en Loreto y Cusco. Los operativos permitieron incautar equipos destinados a .

Las intervenciones fueron ejecutadas por la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas con apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP), como parte de las acciones de control que la entidad viene desplegando en distintas regiones del país.

Según informó el ministerio, los establecimientos intervenidos funcionaban de manera clandestina y no contaban con las autorizaciones exigidas por la normativa vigente.

Loreto y Cusco concentraron las intervenciones

En Loreto, los fiscalizadores intervinieron tres locales ubicados en el distrito de Ramón Castilla. Dos de ellos operaban realizando , por lo que se incautaron 24 equipos informáticos utilizados para esta actividad.

En la misma jurisdicción también fue clausurada una sala clandestina de tragamonedas, donde se decomisaron 19 máquinas que funcionaban al margen de la regulación.

LEA TAMBIÉN: Jockey Club, entre el salto a apuestas en apps y decisión clave: la visión para sus terrenos
En Loreto se incautaron equipos informáticos utilizados para apuestas deportivas en línea.
En Loreto se incautaron equipos informáticos utilizados para apuestas deportivas en línea.

Por su parte, en el distrito de Espinar, en Cusco, se intervino tres establecimientos adicionales. Durante las acciones de control se confiscaron 26 máquinas tragamonedas destinadas a menores de edad, actividad prohibida por la legislación peruana.

Mincetur acumula 13 cierres durante el 2026

La entidad señaló que los operativos forman parte de su estrategia para fortalecer la formalización del sector de juegos y apuestas.

En lo que va del año, el Mincetur ha dispuesto el cierre de diez locales de apuestas deportivas y tres salas de máquinas tragamonedas que operaban fuera del marco legal.

Las acciones de fiscalización se realizan bajo el marco de la Ley N.º 27153, que regula la explotación de juegos de casino y máquinas tragamonedas; la Ley N.º 31557, vinculada a las apuestas deportivas a distancia; y la Ley N.º 29149, que sanciona las tragamonedas destinadas a menores de edad.

En Cusco fueron decomisadas máquinas tragamonedas destinadas a menores de edad.
En Cusco fueron decomisadas máquinas tragamonedas destinadas a menores de edad.
LEA TAMBIÉN: Casas de apuestas deportivas no admitirán a estos clientes desde el 2026, ¿por qué?

Juego ilegal puede ser sancionado con prisión

El Mincetur recordó que las personas que promuevan o participen en actividades de juego ilegal pueden enfrentar sanciones penales.

De acuerdo con el Código Penal, estas conductas pueden ser castigadas con penas privativas de libertad de entre uno y cuatro años, además de sanciones administrativas.

La entidad exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad irregular relacionada con apuestas, casinos o máquinas tragamonedas a través de sus canales oficiales.

TE PUEDE INTERESAR

Las apuestas gastronómicas en las que participa Grupo MAK: de Kausa a una nueva sanguchería
Polymarket se alía con Palantir ante críticas a apuestas “de último momento”
Indecopi sanciona a La Tinka por retener ganancias de apuestas: devolverá hasta intereses

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.